Probabili formazioni Francia Ucraina/ Quote, tanti dubbi per Deschamps (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA: CHI GIOCHERÀ STASERA?

Con le probabili formazioni di Francia Ucraina parliamo della partita amichevole che le due nazionali disputano allo Stade de France mercoledì 7 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 21:10. Ci si lancia verso gli impegni di Nations League: fino a questo momento i campioni del mondo in carica hanno fatto bene vincendo entrambe le partite, e sperano di andare a prendersi quella Final Four che due anni fa era sfuggita per questione di centimetri. L’Ucraina sta provando a ricostruire, affidandosi a qualche veterano ma chiaramente puntando a rinnovare un gruppo che vuole rimanere ad alti livelli nel calcio europeo; purtroppo nella competizione Uefa è finita in un girone di ferro e rischia addirittura la retrocessione in Lega B. Questa amichevole sarà un bel test per Andriy Shevchenko; aspettandone il calcio d’inizio, possiamo cominciare a leggere insieme quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due Commissario Tecnici, analizzando al meglio le probabili formazioni di Francia Ucraina.

QUOTE E PRONOSTICO

Valutiamo le quote che sono state fornite per un pronostico su Francia Ucraina: l’agenzia Snai indica ovviamente nei Bleus i grandi favoriti, con un valore di 1,23 volte la puntata sul segno 1 che identifica la loro vittoria. Il segno X per il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 5,75 volte la giocata con questo bookmaker, mentre l’affermazione esterna è regolata dal segno 2 e porta in dote una vincita corrispondente a ben 13,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA UCRAINA

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Il primo dato riguardo le probabili formazioni di Francia Ucraina è che nelle ultime uscite Didier Deschamps ha giocato con la difesa a tre: un sistema per permettere al giovane Upamecano e al rientrante Lucas Hernandez di trovare spazio, questi due dovrebbero essere ancora titolari con un reparto che, davanti a Lloris o Mandanda, sarà completato da Kimpembe che è in costante ascesa. Con questo modulo chiaramente i due esterni si alzano sulla linea di centrocampo: un posto dovrebbe essere riservato a Pavard mentre a sinistra lo stesso Lucas potrebbe tornare utile, anche se qui dovrebbe giocare Digne che sta facendo molto bene con l’Everton capolista in Premier League. In mezzo Kanté se la gioca con Tolisso, mentre potrebbe essere titolare Pogba che rischia con il giovane Aouar; nel settore nevralgico sono comunque tante le scelte a disposizione di Deschamps, c’è anche Rabiot che può sperare in un posto. Davanti, possibile il trequartista singolo ma più probabilmente saranno in due per caratteristiche: Mbappé e Griezmann possono agire a supporto di Martial, con Giroud prima alternativa ma utile anche in qualità di titolare.

I DUBBI DI SHEVCHENKO

Francia Ucraina viene affrontata da Shevchenko con il 4-3-3, nel quale può essere ripristinata la coppia Konoplyanka-Yarmolenko che no ha rispettato tutte le premesse con la quale si era presentata qualche anno fa; Marlos resta comunque vigile per una maglia da titolare, come prima punta Junior Moraes sembra poter partire in vantaggio rispetto alla concorrenza. Davanti alla difesa ci sarà Makarenko, possibile che il Commissario Tecnico voglia nuovamente puntare su Zinchenko per la mezzala ma giocheranno solo due tra lui, Kovalenko e Sydorchuk. In difesa si va sull’usato sicuro: Kryvtsov e Matviyenko favoriti rispetto a Plastun per occupare la zona centrale davanti al veterano Pyatov, che rappresenta una delle certezze di questa nazionale ucraina. Sulle fasce laterali invece dovrebbero agire Karavaev e Mykhaylichenko senza troppe sorprese, ma trattandosi di un’amichevole è anche possibile che queste scelte siano disattese in sede di distinta ufficiale.

TABELLINO DI FRANCIA UCRAINA

FRANCIA (3-4-2-1): Mandanda; Kimpembe, Upamecano, L. Hernandez; Pavard, Kanté, Aouar, Digne; Mbappé, Griezmann; Martial. Allenatore: Didier Deschamps

UCRAINA (4-3-3): Pyatov; Karavaev, Kryvtsov, Matviyenko, Mykhaylichenko; Sydorchuk, Makarenko, Zinchenko; Yarmolenko, Junior Moraes, Konoplyanka. Allenatore: Andriy Shevchenko



