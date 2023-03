Probabili formazioni Friburgo Juventus/ Diretta tv: torna Di Maria (Europa League)

PROBABILI FORMAZIONI FRIBURGO JUVENTUS: CHI GIOCA ALL’EUROPA PARK?

Con le probabili formazioni di Friburgo Juventus ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 16 marzo, per il ritorno degli ottavi di Europa League 2022-2023: i bianconeri vanno a caccia della qualificazione e partono dalla vittoria per 1-0 maturata all’Allianz Stadium, un risultato che sarebbe potuto essere anche più netto e che ora invece lascia in bilico il passaggio del turno, perché al Friburgo basterebbe vincere con un solo gol di scarto per mandare la partita ai tempi supplementari e poi eventualmente ai rigori, e in più sarà in casa.

La Juventus comunque arriva dalla vittoria contro la Sampdoria, maturata in modo incredibile per l’andamento del match; nonostante i 15 punti di penalizzazione la distanza dal sesto posto dell’Atalanta è di sole 4 lunghezze, ma è chiaro che il punto fermo dei bianconeri debba essere il tentativo di vincere l’Europa League così da tornare in Champions. Vedremo quello che succederà sul terreno di gioco dell’Europa Park, mentre aspettiamo che si giochi facciamo le nostre rapida valutazioni sulle scelte degli allenatori leggendo le probabili formazioni di Friburgo Juventus.

DIRETTA FRIBURGO JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Friburgo Juventus sarà in chiaro: per questo giovedì infatti il match in questione è quello scelto per essere trasmesso da Tv8, emittente presente sul vostro digitale terrestre e che vi permetterà di seguire la partita di Europa League anche in mobilità, selezionando il sito di riferimento dell’emittente. In alternativa ovviamente l’appuntamento con il ritorno degli ottavi sarà anche sulla televisione satellitare, per gli abbonati: in questo caso la diretta streaming video, sempre senza costi aggiuntivi, sarà garantita dall’applicazione Sky Go attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIRBURGO JUVENTUS

LE SCELTE DI STREICH

Il modulo di Friburgo Juventus è sempre di difficile lettura: Christian Streich però dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 e ci sono almeno un paio di dubbi che riguardano la formazione titolare. Il primo a destra: rispetto all’ultima di Bundesliga potrebbe essere confermato Kubler come terzino destro e dunque sarebbe titolare Doan come laterale alto sulla trequarti, in alternativa la soluzione vista all’Allianz Stadium una settimana fa con Kubler più avanzato e Sildillia che sarebbe il laterale basso. Il secondo dubbio è la titolarità di Gregoritsch, che tornato al 100%, dovrebbe avere la maglia da prima punta spostando Holer alle sue spalle, altrimenti il numero 9 sarà davanti e Hofler agirà sulla trequarti con Keitel in mediana. Grifo sarà comunque battitore libero partendo da sinistra, in mezzo Eggestein è sicuro del posto e bisognerà appunto capire al fianco di chi giocherà; in difesa invece la coppia centrale formata da Ginter e Lienhart, Christian Gunter terzino sinistro e Flekken che occuperà i pali della porta.

I DUBBI DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri entra con dei dubbi in Friburgo Juventus: non ci sarà Pogba né probabilmente Alex Sandro, da valutare Federico Chiesa che però difficilmente sarà titolare. In difesa dunque Rugani si candida ad avere una maglia: con lui dovrebbe giocare Bremer che ha recuperato dall’acciacco rimediato contro la Sampdoria, poi ovviamente confermato Danilo mentre in porta tornerà Szczesny. De Sciglio si candida per avere un posto nel terzetto arretrato, ma potrebbe anche giocare a destra in luogo di un Cuadrado che comunque sta recuperando la forma migliore e dovrebbe esserci; spazio poi a Locatelli in mediana, con lui quasi certamente Rabiot ma anche Fagioli dovrebbe giocare perché, con Chiesa dalla panchina o indisponibile, chiaramente davanti si andrà a due con Vlahovic che deve uscire dalla crisi e dunque ci sarà, al suo fianco torna Di Maria. Poi, Kostic a sinistra; alla fine potrebbe anche giocare Miretti, che è in ballottaggio con Fagioli come già era accaduto nel match di andata.

PROBABILI FORMAZIONI FRIBURGO JUVENTUS: IL TABELLINO

FRIBURGO (4-2-3-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, C. Gunter; Eggestein, Hofler; Kubler, Holer, Grifo; Gregoritsch. Allenatore: Christian Streich

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri











