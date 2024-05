Probabili formazioni Frosinone Inter/ Quote: Inzaghi farà turnover? (Serie A, 10 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE INTER: PER UN ANTICIPO INTRIGANTE!

Un venerdì sera da non perdere allo stadio Benito Stirpe, leggiamo allora le probabili formazioni di Frosinone Inter per avvicinarci alla partita che aprirà la trentaseiesima giornata di Serie A stasera. La posta in palio sarà importante soprattutto per i padroni di casa ciociari: il Frosinone di mister Eusebio Di Francesco arriva dal buon pareggio a Empoli e ad oggi sarebbe salvo, ma il traguardo è ancora da raggiungere e allora una vittoria contro i nerazzurri già campioni d’Italia sarebbe fondamentale (e anche un pareggio sarebbe comunque gradito).

Diciamoci la verità: la storia del calcio è piena di sconfitte di big con l’obiettivo già raggiunto sui campi di piccole che devono salvarsi, quindi il clamore suscitato dalla sconfitta contro il Sassuolo è stato forse esagerato, con l’effetto dei social dove si sono lette addirittura accuse di “campionato falsato”. Tuttavia, è altrettanto chiaro che Simone Inzaghi non vorrà vedere un altro scivolone, allora stasera l’Inter potrebbe volersi rilanciare e mandare un messaggio a tutti. Con queste premesse, appare stuzzicante andare ad esaminare le probabili formazioni di Frosinone Inter.

ECCO LE QUOTE PER LA PARTITA ALLO STIRPE!

Enorme differenza in classifica ma anche motivazioni assai diverse, vediamo quanto tutto questo pesa sul pronostico di Frosinone Inter secondo le quote Snai. I nerazzurri sono comunque largamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,60, mentre il segno X varrebbe 4,25 volte la posta in palio e su valori molti simili è anche il segno 1, quotato infatti a 4,75.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE INTER

QUALCHE ASSENZA PER DI FRANCESCO

Le probabili formazioni di Frosinone Inter riservano ad Eusebio Di Francesco le assenze dell’infortunato Turati e dello squalificato Barrenechea. Ecco allora che in porta vedremo Cerofolini, protetto dalla difesa a tre formata da Lirola, Romagnoli (che però è reduce da qualche acciacco ed è quindi in ballottaggio con Bonifazi) e Okoli; avremo poi la folta linea a cinque di centrocampo con Zortea a destra, Gelli favorito su Harroui per sostituire lo squalificato, poi Mazzitelli e Brescianini per completare il cuore della mediana, infine Valeri come esterno sinistro; in attacco tutto dovrebbe essere chiaro per il Frosinone, con la coppia formata da Soulè e Cheddira come titolari dal primo minuto questa sera.

QUANTO TURNOVER PER INZAGHI?

Da una parte il desiderio di dare un po’ più di spazio alle riserve, dall’altra la volontà di non scivolare ancora. Nelle probabili formazioni di Frosinone Inter possiamo immaginare per Simone Inzaghi un mix: in porta Audero; nella difesa a tre c’è Bisseck che insidia Pavard, mentre le altre due maglie saranno per De Vrij e Bastoni; a centrocampo Dumfries potrebbe essere favorito su Darmian a destra, mentre in mezzo sono di fatto in cinque per tre posti con Barella, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan e Asllani, chissà se stavolta toccherà anche all’intoccabile armeno riposare un po’. Infine, a sinistra dovremmo avere il rientro dal primo minuto di Dimarco e in attacco stavolta potrebbe toccare ad Arnautovic affiancare Lautaro, il capocannoniere e capitano che non riposa.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE INTER: IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Gelli, Mazzitelli, Brescianini, Valeri; Soulè, Cheddira. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.











