Probabili formazioni Frosinone Juventus/ Diretta tv: ciociari con tante assenze (Serie A, 22 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE JUVENTUS: CHI GIOCA ALLO STIRPE?

Le probabili formazioni di Frosinone Juventus ci introducono alla partita che si gioca alle ore 12:30 di sabato 23 dicembre, per la 17^ giornata di Serie A 2023-2024: un lunch match, “spostato” di un giorno perché con il Natale tutto il campionato anticipa la sua programmazione. La Juventus deve recuperare terreno sull’Inter: nell’ultimo turno ha pareggiato a Marassi contro il Genoa perdendo due punti dai nerazzurri, lo scudetto è ancora lì da andare a prendere ma c’è sempre la sensazione che i bianconeri abbiano comunque qualcosa in meno, e debbano sempre e comunque guardarsi le spalle.

Il Frosinone ha perso un’altra partita sanguinosa, non la prima in questa stagione: la sconfitta maturata a Lecce è arrivata a un minuto dal 90’, un ko amaro per Eusebio Di Francesco che comunque sta facendo un ottimo lavoro mantenendo i ciociari lontani dai guai, anche se chiaramente la squadra non può permettersi di abbassare troppo la guardia. Adesso noi dobbiamo fare le nostre solite valutazioni sule scelte che saranno operate dai due allenatori, e quindi nell’attesa che arrivi sabato possiamo andare a leggere insieme, in maniera più approfondita, le probabili formazioni di Frosinone Juventus.

FROSINONE JUVENTUS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE JUVENTUS

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Di Francesco ha problemi in difesa per Frosinone Juventus: oltre agli infortuni di Oyono e Marchizza c’ Okoli squalificato, quindi la soluzione dovrebbe essere quella dell’ex Lirola come terzino destro allargando ancora Monterisi sulla corsia mancina, mentre in mezzo a proteggere Turati avremo Lusuardi e Simone Romagnoli. A proposito di ex, sappiamo bene che in questo Frosinone ci sono altri giocatori che hanno vestito la maglia bianconera: a centrocampo comanda infatti Barrenechea che dovrebbe avere le chiavi della manovra con Brescianini e Gelli da mezzali, nel tridente offensivo invece ecco comparire Matias Soulé, che ha avuto uno straordinario impatto sulle sorti della sua nuova squadra arrivando già a 6 gol in campionato, e Kaio Jorge che dopo il grave infortunio è tornato in campo e nell’ultima giornata ha segnato il primo gol in Serie A. A completare il reparto avanzato del Frosinone sarà Arijon Ibrahimovic, che ormai ha ottenuto stabilmente i gradi del titolare e vuole contribuire alla causa con qualche gol, già trovato nel corso della stagione.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Qualche tegola anche per Massimiliano Allegri, che in Frosinone Juventus dovrà fare a meno di Rabiot oltre che di Kean fermatosi proprio in un momento positivo: a centrocampo quindi si scalda Miretti, a meno che venga fatto giocare titolare Timothy Weah con lo spostamento di Cambiaso sulla mezzala, ipotesi nemmeno troppo peregrina e che confermerebbe comunque McKennie da interno sul centrodestra. Alla fine però l’opzione dovrebbe essere quella di mandare in campo Miretti; Locatelli sarà il regista a meno che Nicolussi Caviglia si prenda la maglia (e il valdostano può giocare anche come interno), poi avremo allora Cambiaso regolarmente schierato a destra e Kostic che sarà titolare sull’altro versante del campo. In porta giocherà Szczesny, davanti al polacco il solito terzetto difensivo con Gatti, Bremer e Danilo; per quanto riguarda invece l’attacco, con Kean fuori dai giochi l’unica alternativa al tandem Vlahovic-Federico Chiesa è Milik, anche lui può sicuramente sperare in una maglia da titolare ma questo lo vedremo domani.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE JUVENTUS: IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Lusuardi, S. Romagnoli, Monterisi; Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, A. Ibrahimovic. Allenatore: Eusebio Di Francesco

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri











