Probabili formazioni Frosinone Milan/ Diretta tv: idee chiare per Pioli (2 febbraio 2024)

Le probabili formazioni di Frosinone Milan ci accompagnano verso la partita di domani allo stadio Benito Stirpe per la ventitreesima giornata di Serie A, uno snodo delicato soprattutto per gli ospiti rossoneri di Stefano Pioli, che infatti arrivano dal pareggio casalingo contro il Bologna, partita sciagurata per il Milan che ha gettato al vento ben due rigori. L’inseguimento allo scudetto (che resta sotto sotto una speranza) si fa così sempre più complicato, serve una vittoria per approfittare dello scontro fra le due grandi rivali.

Naturalmente però il Frosinone di Eusebio Di Francesco ha idee diverse: i ciociari arrivano da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate, che hanno consolidato una discreta posizione di classifica sulla strada del grande obiettivo stagionale, che per il Frosinone evidentemente deve essere la salvezza. Un risultato di prestigio contro il Diavolo sarebbe un ulteriore passo in avanti, allora adesso entriamo in clima partita analizzando le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Frosinone Milan.

DIRETTA FROSINONE MILAN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Frosinone Milan non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite televisore a patto che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE MILAN

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Le probabili formazioni di Frosinone Milan ci dicono che mister Eusebio Di Francesco dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-3-3, anche se purtroppo ci sono diversi giocatori infortunati o come minimo acciaccati, il che riduce le possibilità di scelta. Comunque, indicando gli undici possibili titolari possiamo partire dal portiere Turati; davanti a lui, Monterisi è favorito su Zortea come terzino destro di una difesa completata poi da Okoli, Romagnoli e Valeri; a centrocampo invece sembrano certi del posto Mazzitelli e Barrenechea, con Gelli ed Harroui che si giocano l’altro posto a disposizione; discorso simile nel tridente d’attacco del Frosinone, dove Soulè e Kaio Jorge sono le certezze, mentre come ala sinistra sono in ballottaggio Seck e Reinier.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, Stefano Pioli per le probabili formazioni di Frosinone Milan si affiderà naturalmente al modulo 4-2-3-1 e soprattutto sembra avere già definito i nomi degli undici titolari: si comincia da Maignan in porta; in difesa c’è ancora qualche assenza pesante e allora schieriamo la retroguardia con Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez da destra a sinistra; in mediana dovrebbero agire Reijnders e Adli, anche se c’è qualche speranza ancora per Bennacer nell’unico potenziale dubbio che dovrebbe caratterizzare la formazione rossonera; infatti, tutto dovrebbe essere chiaro anche nel reparto offensivo del Milan, dove Pulisic, un Loftus-Cheek in grande forma e un Rafael Leao invece a secco di gol in campionato da settembre giocheranno alle spalle del centravanti Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE MILAN: IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulè, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Giroud. All. Pioli.











