Probabili formazioni Frosinone Napoli/ Diretta tv: moduli speculari (Serie A 1^ giornata, 18 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NAPOLI: CHI GIOCA ALLO STIRPE?

Le probabili formazioni di Frosinone Napoli ci guidano verso il grande ritorno del campionato: sabato 19 agosto al Benito Stirpe si comincia alle ore 18:30, prima giornata della Serie A 2023-2024 che vede subito impegnati i campioni d’Italia in carica. Il Napoli, vincitore dello scudetto dopo 33 anni, apre la difesa del titolo: non sarà semplice perché la concorrenza è chiaramente agguerrita, e poi anche perché dopo il tricolore Luciano Spalletti ha salutato la piazza decidendo per un anno sabbatico. Il Napoli si è affidato a Rudi Garcia: continuità tattica ed esperienza, ma è da valutare se la ricetta funzionerà.

Diretta/ Frosinone Pisa (risultato finale 1-0): decide l'autogol di Canestrelli (Coppa Italia 11 agosto 2023)

Per il Frosinone un discorso simile: campionato di Serie B dominato con Fabio Grosso, poi addio dell’allenatore e virata su Eusebio Di Francesco, che nel massimo torneo arriva da esperienze ben poco brillanti e dunque è alla ricerca di riscatto allo stesso modo dei ciociari. Adesso, prima che arrivi sabato sera, dobbiamo provare a ipotizzare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, quindi prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Frosinone Napoli.

Video/ Frosinone Cosenza (3-3) gol e highlights: Voca acciuffa il pari! (5 agosto 2023)

DIRETTA FROSINONE NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Napoli dovrebbe essere garantita su Zona DAZN: si tratta di un canale disponibile sul decoder della televisione satellitare (al numero 214 del decoder) ma per accedervi bisognerà essere abbonati non soltanto a questa emittente ma anche a DAZN. In caso contrario, i clienti di questo portale che, ancora una volta, ha acquisito i diritti per l’intero pacchetto della Serie A potranno rivolgersi al tradizionale metodo della diretta streaming video, e dunque attivare il proprio abbonamento su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Frosinone Cosenza (risultato finale 3-3): pari spettacolare allo Stirpe! (5 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NAPOLI: QUALI SCELTE?

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Ovviamente Di Francesco gioca con il 4-3-3: per Frosinone Napoli le idee potrebbero essere già chiare. Turati sarà il portiere; davanti a lui la coppia centrale di difesa dovrebbe essere formata da Monterisi e Simone Romagnoli, con Oyono in qualità di terzino destro e Marchizza che ancora una volta si allarga a sinistra, avendo ormai questo ruolo come stabilità nel corso della carriera. In mezzo al campo ci sarà l’esperienza di Mazzitelli come playmaker davanti alla difesa, poi attenzione alla qualità di Brescianini che potrebbe essere il valore aggiunto di questo Frosinone; Harroui è favorito su Garritano per completare il reparto. Davanti, il dubbio rimane Bidaoui: potrebbe essere lui a iniziare la partita e in questo senso se la gioca con Baez per la fascia destra, sull’altro versante quasi scontata la presenza di Caso – attenzione anche a lui – con Borrelli che sarà invece il centravanti.

GLI 11 DI GARCIA

Rudi Garcia si presenta allo Stirpe nel segno delle conferme: Frosinone Napoli sarà affrontata con una squadra che è la stessa dello scorso anno. Manca ovviamente Kim Min-Jae, per il momento sostituito da Juan Jesus; manca anche l’infortunato Zambo Anguissa, quindi in mezzo al campo dovrebbe essere Elmas a completare il reparto con Lobotka, regista decisivo per la vittoria dello scudetto, e Zielinski che ha rifiutato qualunque trasferimento per rimanere al Napoli. In porta ci sarà Meret, poi ecco Di Lorenzo sulla destra e il pienamente ristabilito Mario Rui che opererà a sinistra; nel tridente offensivo al momento Politano rimane in vantaggio per occupare la corsia destra, sull’altra fascia ecco il ritorno di Kvaratskhelia che ha vinto l’ultimo MVP della Serie A e poi come prima punta abbiamo Osimhen, sul quale si continua a chiacchierare di un rinnovo che alla fine dovrebbe arrivare. Questo il primo Napoli che, dopo 33 anni, inizia il campionato con il compito di difendere lo scudetto.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NAPOLI: IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Brescianini; Baez, Borrelli, Caso. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia











© RIPRODUZIONE RISERVATA