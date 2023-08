PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NAPOLI/ Quote, Kvaratskhelia grande assente (Serie A 19 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NAPOLI: ASSENTI

C’è davvero ben poco da dire parlando degli assenti nelle probabili formazioni di Frosinone Napoli, perché le due rose sono praticamente al completo, aspetto che non è mai scontato, nemmeno all’inizio del campionato. Non ci sono giocatori squalificati e anche le due infermerie sono sostanzialmente vuote, anche se per il Napoli c’è un’assenza di peso che è naturalmente l’MVP dello scorso campionato, cioè Khvicha Kvaratskhelia, bloccato da un affaticamento muscolare.

Nulla di serio, ma è meglio non rischiare e allora oggi il georgiano non sarà protagonista allo stadio Benito Stirpe, l’unico calciatore di fatto indisponibile verso la partita di Serie A perché invece è stato recuperato il centrocampista dei campioni d’Italia partenopei Zambo Anguissa, che deve fare i conti con una distrazione muscolare al polpaccio destro ma sarà comunque disponibile per il nuovo allenatore Rudi Garcia nella prima uscita del Napoli con lo scudetto sul petto contro il Frosinone. Legittimo però pensare che magari possa non essere titolare: il suo sostituto in terra ciociara dovrebbe essere Elmas, pur con caratteristiche differenti rispetto al nigeriano, punto di forza del Napoli tricolore di Luciano Spalletti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA ALLO STIRPE?

Le probabili formazioni di Frosinone Napoli ci avvicinano sensibilmente all’esordio dei campioni d’Italia: sabato 19 agosto, ovviamente nella prima giornata di Serie A 2023-2024, assisteremo al ritorno in campo del Napoli che dopo 33 anni ha saputo rivincere lo scudetto, lo ha fatto dominando un campionato chiuso con largo anticipo e poi si è trovato a dover cambiare allenatore. La scelta è caduta su Rudi Garcia, che almeno tatticamente proseguirà nel solco già tracciato da Luciano Spalletti: da vedere ovviamente se la formula porterà i giusti dividendi.

Per quanto riguarda invece il Frosinone, anche i ciociari hanno fatto il vuoto: ottenuta un’altra promozione in Serie A, hanno poi salutato Fabio Grosso affidandosi a Eusebio Di Francesco, sul quale ci sono tanti punti di domanda ma che potrebbe anche entusiasmare. Aspettando che al Benito Stirpe si giochi, proviamo ora a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme in maniera approfondita le probabili formazioni di Frosinone Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo subito cosa ci possono dire, a margine delle probabili formazioni di Frosinone Napoli, le quote che sono state tracciate dall’agenzia Snai per la partita valida per la 1^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe intascare una vincita pari a 7,50 volte la vostra giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote un guadagno corrispondente a 5,00 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo esterno ha un valore che equivale, con questo bookmaker, a 1,40 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NAPOLI

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Naturalmente anche per questa nuova avventura Di Francesco non rinuncia al 4-3-3, almeno in partenza: in Frosinone Napoli il tridente offensivo dei ciociari è molto interessante anche se forse leggero per la Serie A. Baez e Caso saranno i due esterni, con Borrelli inizialmente scelto nel ruolo di prima punta; sarà importante ovviamente il lavoro che dovrà arrivare dal centrocampo, dove l’esperienza di Mazzitelli potrebbe essere determinante nello sprigionare la capacità di Harroui e Brescianini di inserirsi senza palla. Per quanto riguarda la difesa, ancora una volta Marchizza abbandona la zona centrale di difesa per posizionarsi a sinistra; sull’altro versante dovremmo vedere Oyono, dunque la coppia che stazionerà davanti al portiere Turati dovrebbe essere quella formata da Monterisi e Simone Romagnoli, con quest’ultimo che dovrà portare la sua esperienza.

LE SCELTE DI GARCIA

Tutto confermato per Rudi Garcia rispetto alla passata stagione: in Frosinone Napoli il 4-3-3 dell’allenatore francese rispecchia la squadra che ha vinto lo scudetto, come del resto ci ha già detto la campagna acquisti. Via Kim Min-Jae, dentro al momento Juan Jesus che dunque si prende la maglia da titolare; con lui ovviamente Rrahmani a protezione di Meret, e poi i due terzini che sono sempre Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Zambo Anguissa salta la prima di campionato: il suo posto lo dovrebbe prendere Elmas, con Zielinski che è rimasto al Napoli e dunque sarà nuovamente la mezzala sul centrosinistra. Lobotka, chiaramente, il regista che ha fatto un enorme salto di qualità nella passata stagione; davanti è importantissima la notizia della conferma di Osimhen sul quale si continua a discutere circa il rinnovo, a sinistra agirà il fenomenale Kvaratskhelia con Politano che, almeno per il momento, appare il favorito per coprire lo spot di esterno destro nel tridente.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE NAPOLI: IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Brescianini; Baez, Borrelli, Caso. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lozano. Allenatore: Rudi Garcia











