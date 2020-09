Probabili formazioni Frosinone Roma/ Perotti ancora centravanti?

Frosinone Roma si gioca alle ore 18.00, quando le due formazioni daranno vita all’amichevole pre-campionato che è anche uno stuzzicante derby regionale allo stadio Benito Stirpe, sia pure a porte chiuse. C’è dunque grande curiosità anche a proposito delle mosse di Paulo Fonseca circa le probabili formazioni di Frosinone Roma, perché mancano ormai appena una decina di giorni al debutto in campionato contro il Verona. I giallorossi arrivano dalla vittoria per 4-2 nel recente primo test amichevole contro la Sambenedettese di sabato scorso, mentre il Frosinone vivrà una stagione di Serie B all’inseguimento della agognata promozione in Serie A, che i ciociari hanno solamente sfiorato nella doppia finale playoff contro lo Spezia. Certamente, anche per Alessandro Nesta (oggi per lui un vero e proprio derby personale) arriveranno indicazioni preziosissime da questa amichevole contro una formazioni come la Roma, che inseguirà dal canto suo il ritorno in Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE ROMA

LE MOSSE DI FONSECA

Dando uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Frosinone Roma, va detto per onestà che fra i giallorossi di Paulo Fonseca saranno ancora una volta assenti quei giocatori che già avevano dovuto saltare la prima amichevole contro la Sambenedettese perché impegnati con le rispettive Nazionali in questa finestra ormai conclusa, ma che di certo impedisce loro di essere in campo al mercoledì pomeriggio a Frosinone.

I protagonisti giallorossi allo stadio Benito Stirpe dovrebbero di conseguenza essere gli stessi di sabato a Trigoria: potremmo di nuovo disegnare un modulo 3-4-2-1 che come titolari potrebbe avere Pau Lopez estremo difensore; davanti a lui la retroguardia a tre uomini con Ibanez, Fazio e Juan Jesus titolari dal primo minuto; nella linea a quattro di centrocampo potremmo invece ipotizzare titolari da destra a sinistra il “caso” di mercato Karsdorp, Diawara, Veretout e il giovane Calafiori; in attacco infine ci aspettiamo che siano Villar e Mkhitaryan ad agire sulla linea della trequarti, dunque dovrebbe toccare ancora all’argentino Perotti il ruolo di prima punta.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Juan Jesus; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Villar, Mkhitaryan; Perotti. All. Fonseca.



