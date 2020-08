Probabili formazioni Frosinone Spezia/ Quote, tante conferme per Nesta (Serie B)

Si giocherà questa sera alle ore 21.15 la partita, andata della finale dei play off della Serie B, tra Frosinone e Spezia ed è ormai tempo di analizzare da vicino quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni del match, previsto tra le mura del Benito Stirpe. Siamo infatti alla vigilia del primo atto della finalissima, che mette in palio l’ultimo biglietto per la promozione in Serie A: la posta in palio è altissima e considerato il valore come lo stato di forma dell’avversario, è logico immaginare che sia Nesta che Italiano oggi puntino solo ai loro titolari più in forma per disegnare le probabili formazioni di Frosinone e Spezia. Anche perchè entrambe le squadre sono reduci da una eccezionale rimonta effettuata nel ritorno della rispettiva semifinale, dopo aver perso la gara di andata: naturale che nonostante si registri un certo affaticamento, entrambi gli allenatori anche oggi puntino un po’ sugli stessi titolari dei precedenti turni, che saranno emotivamente molto carichi. La concertazione deve essere massima e non sono concessi cali di tensione e nemmeno sbavature, neppure ai due allenatori, di cui ora andremo subito a vedere quali saranno le mosse per le probabili formazioni di Frosinone Spezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché di fronte a uno scontro come quello odierno sia sempre molto difficile fissare un pronostico netto, pure per l’andata della finale dei play off della serie B, le quote vedono avvantaggiati i ciociari di Nesta questa sera. La Snai, nell’1×2 ha fissato a 2.30 il successo del Frosinone, contro il più elevato 3.20 per la vittoria dello Spezia: il pareggio vale la quota 3.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SPEZIA

LE MOSSE DI NESTA

Dopo l’incredibile ribaltone occorso contro il Pordenone pochi giorni fa, Nesta per le probabili formazioni di Frosinone Spezia non può che riconfermare gran parte dell’11 che ha realizzato il miracolo coi ramarri: sarà però escluso Haas, fermato dal giudice sportivo. Fissato dunque il classico 3-5-2 ecco che vedremo ancora dal primo minuto tra i pali Bardi, mentre in difesa dovrebbero farsi avanti Ariaudo, Krajnc e Brighenti, pur con Szyminski che scalpita dalla panchina. Nell’ampio reparto a 5 del centrocampo sono poi sicuri della loro maglia Maiello e Rohden, e toccherà a Gori coprire il buco lasciato dall’ex Atalanta: pronti Paganini e Zampano per le corse di reparto. Sono poi ballottaggi aperti per le due punte offensive, ma al momento la prima ipotesi di Nesta vede confermati Dionisi e Ciano (con Novakovich pronto dalla panchina).

LE SCELTE DI ITALIANO

Via libera invece al classico 4-3-3 per lo Spezia di Vincenzo Italiano, che non potrà prescindere dal solito Scuffet tra i pali: davanti al numero 1 ex Udinese saranno pronti Erlic e Terzi e toccherà alla coppia formata da Vitale e Ferrer coprire le corsie esterne di reparto. Per la mediana imprescindibile in cabina di regia Ricci, e saranno Maggiore e Bartolomei i titolari al suo fianco come già occorso contro il Chievo nel turno precedente del tabellone dei play off. Per il tridente offensivo Italiano poi dovrebbe scommettere su Gyasi e Nzola come titolari, ma Ragusa potrebbe spuntarla su Galabinov, nel ballottaggio che si accende nello spogliatoio bianconero.

IL TABELLINO

FROSINONE (3-5-2): 22 Bardi; 23 Brighenti, 15 Ariaudo, 32 Krajnc; 7 Paganini, 17 Rohden, 8 Maiello, 5 Gori, 2 Zampano; 10 Dionisi, 28 Ciano. All. Nesta

SPEZIA (4-3-3): 1 Scuffet; 33 Vitale, 28 Erlic, 19 Terzi, 21 Ferrer; 25 Maggiore, 8 Ricci, 16 Bartolomei; 32 Ragusa, 14 Nzola, 11 Gyasi. All. Italiano



