Probabili formazioni Galatasaray Lazio/ Diretta tv: sarà turnover per Sarri?

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY LAZIO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 18.45 e tra le mura del Turk Telecom Stadium di Istanbul, la sfida per i gironi di Europa league tra Galatasaray e Lazio, di cui ora vedremo le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Terim come in particolare quelle di Sarri, che pare stare già a pensare a qualche cambio in corsa: il tecnico biancoceleste ancora sta cercando il giusto equilibrio a livello tattico e non esclude pure domani di operare un certo turnover, potendo ora contare su alcuni volti nuovi dello spogliatoio, ormai pronti al debutto. I punti di domanda all’interno dello spogliatoio laziale potrebbero dunque non essere pochi alla vigilia della sfida in terra turca. Vediamo allora quali saranno le mosse per le probabili formazioni di Galatasaray Lazio.

GALATASARAY LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Galatasaray Lazio è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY LAZIO

LE MOSSE DI TERIM

Siamo al debutto dell’Europa league e contro la prima forza del girone E, pare scontato che per le probabili formazioni di Galatasaray Lazio Fatih Terim opti domani solo per i suoi giocatori più in forma. Fissato il 4-1-4-1 già sperimentato pochi giorni fa con il Trabzonspor, ecco che domani sarà l’ex del match Muslera il guardiano dei pali giallorossi: in difesa poi sarà spazio per Luyindama e Nelson al centro come anche per il duo Van Aanholt-Boey per i corridoi più esterni. Con Kutlu a fare da collante tra i reparti, domani in avanti avremo Morutan e Cicaldau titolari al centro e Yilmaz e Akturkoglu pronti dal primo minuto sull’esterno del reparto: unica punta sarà Digne, che pure rischia il posto in favore di Dervisoglu.

LE SCELTE DI SARRI

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Galatasaray Lazio non si esclude che Sarri possa un poco movimentare le cose: l’idea del turnover è sempre presente e il tecnico pure ha voglia di sperimentare soluzioni più equilibrate. Ipotizzando comunque la riproposizione del 4-3-3, ecco che domani riavremo Strakosha tra i pali e in difesa si faranno trovare pronti pure Lazzari e Hysaj, come anche, al centro, Luiz Felipe e Acerbi (anche se dalla panchina non mancano alternative). Per il centrocampo sono da valutare le condizioni di un acciaccato Luis Alberto, dopo la sfida con il Milan: se lo spagnolo non dovesse farcela avremo in campo lo scalpitante Basic, in compagnia di Lucas Leiva e Milinkovic Savic. Domani poi potrebbe riposare Immobile: avremo allora Muriqi in prima punta, sostenuto da Zaccagni e Felipe Anderson.

IL TABELLINO

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne. All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, L Leiva, Basic; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson. All. Sarri.



