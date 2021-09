Probabili formazioni Galatasaray Lazio/ Quote, spazio per Muriqi e Zaccagni?

PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY LAZIO: CHI IN CAMPO OGGI?

Riflettori puntati questa sera alle ore 18.45 e tra le mura del Turk Telekom Stadium di Istanbul, sulla partita per i gironi di Europa league tra Galatasaray e Lazio: andiamo subito ad analizzare le probabili formazioni del match. Vi è infatti molta curiosità sulle mosse di Sarri in prims: il tecnico biancoceleste sta cercando di dare volto nuovo alla sua squadra e di correggere i tanti squilibri visti nelle prime uscite della stagione e chissà che pure oggi l’allenatore possa riservarci qualche colpo a sorpresa anche nel modulo.

L’idea intanto è quella di cambiare le carte rispetto all’11 visto solo pochi giorni fa con il Milan e di dare spazio anche agli ultimi colpi del mercato estivo, che oramai hanno concluso il loro ambientamento. Non saranno sorprese invece nelle mosse di Terim, visto che il tecnico non potrà prescindere dai suoi titolari per fare il colpo contro la big del girone E. Vediamo allora quali saranno le probabili formazioni di Galatasaray Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match non esitiamo a concedere agli ospiti il favore del pronostico: il portale di scommesse Eurobet, per l’1×2 dell’incontro assegna a 3.60 il successo del Galatasaray contro il più basso 1.95 valido per la vittoria della Lazio, mentre il pareggio pagherà la posta a 3.70.

LE PROBABILI FORMAZIONI GALATASARAY LAZIO

LE MOSSE DI TERIM

Per il debutto in Europa league, Terim non dovrebbe rinunciare al 4-1-4-1, visto pure nell’ultima di campionato contro il Trabzonspor, e dove ancora pure sarà spazio dal primo minuto in attacco per Mbaye Diagne (che in passato è passato anche dalla Juventus, pur non vendo mai indossato la maglia bianconera). Alle spalle del bomber si faranno avanti sull’esterno Aktukoglu e Yilmaz, con Morutan e il capocannoniere Cicaldau, pronti al centro dello schieramento: toccherà poi a Kutlu fare da collante tra i reparti. In difesa poi Terim dovrebbe concedere nuova fiducia a Nelsson e Luyindama al centro, come anche alla coppia Van Aanholt-Boey schierata sull’esterno: l’ex del match Muslera si accomoderà tra i pali.

LE SCELTE DI SARRI

Come abbiamo accennato saranno invece novità nell’11 di Sarri: pure il tecnico ancora per il momento, non dovrebbe fare a meno del 4-3-3 visto fin qui. Partendo dall’attacco ecco che possiamo immaginare sarà un turno di riposo per Immobile e gran ritorno in terra turca per Muriqi: al fianco della punta pure non mancheranno Felipe Anderson e Zaccagni, volto nuovo della rosa biancoceleste. Nel reparto arretrato sarà vivo il ballottaggio tra Escalante e Cataldi per la cabina di regia e pure sull’esterno Milinkovic Savic rimane in dubbio con Akpa Akrpo, già visto contro l’Empoli: attenzione pure a Luis Alberto, che acciaccato potrebbe lasciare il posto a Basic. In difesa pure pochi dubbi: ritrovato Strakosha, saranno Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj i titolari confermati domani.

IL TABELLINO

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Diagne. All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson. All. Sarri.



