Probabili formazioni Galles Danimarca/ Quote, difesa a tre per Hjulmand (Euro 2020)

PROBABILI FORMAZIONI GALLES DANIMARCA: CHI GIOCA AD AMSTERDAM?

Le probabili formazioni di Galles Danimarca anticipano il primo ottavo di finale agli Europei 2020: alle ore 18:00 di sabato 26 giugno, alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam, queste due nazionali apriranno ufficialmente la fase dentro-fuori della competizione con l’avvento inevitabile di tempi supplementari e rigori (qualora servano, ovviamente), e questa in particolare sarà una bella sfida perché mette a confronto due nazionali che possiamo definire outsider del torneo, ma qualificate con pieno merito e in grado di stupire, come del resto i Dragoni ci avevano già mostrato cinque anni fa raggiungendo una storica semifinale.

Di sicuro ha valore il Galles, che ha saputo battere nettamente la Turchia e pareggiare all’esordio contro la Svizzera, ma anche tenere testa all’italia in inferiorità numerica; certamente merita la Danimarca, che dopo due sconfitte iniziali e quanto accaduto ad Eriksen si è ripresa timbrando un poker contro la Russia, e approfittando anche degli incroci del calendario per prendersi un comunque ottimo secondo posto nel gruppo B. Ora sarà interessante scoprire quello che succederà ad Amsterdam, e allora aspettando che si giochi proviamo a valutare le scelte da parte dei due Commissari Tecnici leggendo insieme le probabili formazioni di Galles Danimarca.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico su Galles Danimarca, andiamo a studiare le quote che sono state fornite ufficialmente dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Dragoni vi farebbe guadagnare 5,00 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio siamo ad un valore corrispondente a 3,15 volte la giocata; il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli scandinavi, porta in dote una vincita che ammonta a 1,85 volte l’importo investito con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES DANIMARCA

LE SCELTE DI PAGE

Studiando le probabili formazioni di Galles Danimarca dal lato dei Dragoni, possiamo notare che Ampadu è squalificato ma che, in ogni caso, Robert Page avrebbe comunque rimesso in campo la formazione titolare. Al centro della difesa torna Mepham a fare coppia con Rodon, sulle corsie laterali vedremo Connor Roberts e Ben Davies mentre il portiere sarà Ward, che non è ancora uscito dai pali dei Dragoni e dunque sarà titolare anche oggi. A centrocampo il solito assetto a tre: Joe Allen si posiziona davanti alla difesa e avrà in mano le redini della manovra, ai suoi lati avremo Morrell e Ramsey. Nel tridente offensivo ci sono ancora meno dubbi da parte del Commissario Tecnico del Galles: Kieffer Moore sarà il centravanti di “peso” che dovrà essere bravo anche a far salire la squadra e favorire gli inserimenti delle due mezzali, sugli esterni gli daranno una mano Bale e Daniel James che contribuiscono ad aumentare la qualità della nazionale britannica, a caccia di un altro grande risultato agli Europei 2020.

GLI 11 DI HJULMAND

È un 3-4-3 quello che Kasper Hjulmand ha in mente per le probabili formazioni di Galles Danimarca: di fatto dunque la riproposizione di quanto visto lunedì sera contro la Russia, perché gli undici giocatori in campo dovrebbero essere gli stessi. Kasper Schmeichel difende la porta, davanti a lui la linea difensiva è a tre con capitan Kjaer a comandarla, e poi altri due giocatori esperti come Christensen e Vestergaard che agiranno ai suoi lati. Si alzano di conseguenza i due esterni che vanno ad affiancare i centrocampisti: a destra vedremo Wass e a sinistra Maehle, due giocatori che sanno spingere tanto sulle corsie ma si dovranno preoccupare anche della fase difensiva. Davanti il compito di allargare lo schieramento avversario è affidato a Damsgaard e Braithwaite, di fatto un giovane e un veterano che stanno funzionando molto bene per la Danimarca agli Europei 2020; c’è una timida possibilità che Dolberg abbia una maglia da titolare ma Hjulmand sembra aver scelto i suoi uomini in attacco, compreso Yussuf Poulsen che sarà il centravanti.

IL TABELLINO

GALLES (4-3-3): Ward; C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies; Morrell, J. Allen, Ramsey; Bale, K. Moore, D. James. Allenatore: Robert Page

DANIMARCA (3-4-3): K. Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Damsgaard, Y. Poulsen, Braithwaite. Allenatore: Kasper Hjulmand



