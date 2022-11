Probabili formazioni Galles Inghilterra/ Diretta tv: Hennessey squalificato

Con le probabili formazioni di Galles Inghilterra ci avviciniamo al derby britannico che domani sarà disputato per la terza giornata del girone B dei Mondiali 2022, un incrocio ricchissimo di storia fin dagli albori del calcio e che oggi varrà moltissimo, perché in palio c’è la qualificazione per gli ottavi di finale. Sotto i riflettori c’è soprattutto l’Inghilterra, che dopo la travolgente vittoria contro l’Iran ha fatto un passo indietro pareggiando contro gli Usa, ma resta certamente favorita per accedere al turno successivo, anche perché un’eliminazione immediata in un gruppo non troppo difficile sarebbe un flop terrificante.

Il Galles invece cerca il risultato che scriverebbe la storia anche se le speranze sono davvero ridotte alluminino dopo la sconfitta subita in extremis contro l’Iran, che ha decisamente complicato un cammino che per i Dragoni era cominciato tutto sommato bene grazie al pareggio contro gli Stati Uniti. Tutto questo premesso, andiamo però a scoprire quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Galles Inghilterra.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES INGHILTERRA

LE SCELTE DI PAGE

Nelle probabili formazioni di Galles Inghilterra, dobbiamo sottolineare che il c.t. dei Dragoni Robert Page deve fare i conti con l’assenza in porta dello squalificato Hennessey e di conseguenza dovrà schierare Ward tra i pali al posto del solito titolare. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-4-2-1 e allora nella retroguardia a tre schieriamo Mepham, Rodon e Davies; a centrocampo ecco Roberts a destra, Ramsey e lo spezzino Ampadu nel cuore della mediana e Williams a sinistra; infine, ci sarà Wilson al fianco di Bale sulla trequarti, a supporto del centravanti che dovrebbe essere Moore.

LE MOSSE DI SOUTHGATE

Per quanto riguarda invece Gareth Southgate, le probabili formazioni di Galles Inghilterra dovrebbero riservare ai Tre Leoni il consueto modulo 4-2-3-1 nel quale, davanti al portiere Pickford, ci aspettiamo Stones e Maguire nella coppia centrale di difesa, con Trippier a destra e Shaw a sinistra che potrebbero invece essere i due terzini. A centrocampo spazio a Bellingham e Rice per comporre la coppia in mediana, mentre nel reparto offensivo dell’Inghilterra ecco che agirà un trio composto da Sterling, Mount e Saka alle spalle dell’unica punta, che sarà naturalmente il bomber e capitano Kane.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES INGHILTERRA: IL TABELLINO

GALLES (3-4-2-1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams; Wilson, Bale; Moore. All. Page.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane. All. Southgate.











