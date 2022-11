Probabili formazioni Galles Inghilterra/ Quote, conferme per Southgate? (Mondiali)

PROBABILI FORMAZIONI GALLES INGHILTERRA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Galles Inghilterra ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 20:00 di martedì 29 novembre, per la terza giornata nel gruppo B dei Mondiali 2022. È una sfida che potrebbe portare i Tre Leoni agli ottavi: l’Inghilterra, dopo il deludente pareggio contro gli Usa, deve ancora guadagnare il pass per la prossima fase del torneo ma si può anche permettere di pareggiare, dunque Gareth Southgate sente realmente vicino l’obiettivo anche perché gioca comunque contro una nazionale che sulla carta è inferiore, oltre che quasi eliminata.

L’unico modo che il Galles ha per qualificarsi è quello di battere l’Inghilterra: in questo modo sarebbe agli ottavi per aver vinto l’incrocio con i tre leoni, che sarebbero eliminati con la contemporanea vittoria degli Stati Uniti. Scenario complesso ma certo non impossibile per quanto abbiamo visto nel corso dei Mondiali 2022; ora, aspettando che la partita prenda il via, proviamo a fare la nostra solita valutazione sulle decisioni che i due Commissari Tecnici potrebbero operare per il campo, andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Galles Inghilterra.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Galles Inghilterra, partita valida per il gruppo B dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Dragoni vi permetterebbe di guadagnare 8,00 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,75 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei Tre Leoni, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 1,40 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES INGHILTERRA

LE SCELTE DI PAGE

Robert Page deve rinunciare a Hennessey in Galles Inghilterra: il suo portiere titolare è stato espulso negli ultimi minuti della partita contro l’Iran, dunque a fare le sue veci sarà oggi Danny Ward che ha incassato le due reti che spingono i Dragoni molto lontani dagli ottavi dei Mondiali 2022. Davanti a lui dovrebbe essere confermata la difesa con Rodon supportato da Mepham e Ben Davies; il modulo sarà dunque un 3-4-1-2 e possiamo dire che il principale punto di domanda per il CT del Galles sia relativo al ruolo di trequartista, ma rispetto a Harry Wilson e Ramsey che dovrebbero essere entrambi titolari, con uno che giocherà più avanzato sul campo e l’altro che invece andrà in mediana per fare compagnia ad Ampadu. Sugli esterni dovremmo rivedere sia Roberts che Neco Williams, che partiranno dalla zona mediana per poi andare a dare una mano in difesa; per quanto riguarda il tandem offensivo, ci sarà naturalmente Gareth Bale e insieme a lui, come del resto già accaduto contro l’Iran, dovremmo rivedere un centravanti di ruolo come Kieffer Moore.

I DUBBI DI SOUTHGATE

Tecnicamente i dubbi maggiori in vista di Galles Inghilterra li ha Gareth Southgate: il ct dei Tre Leoni non ha cambiato nulla tra la prima e la seconda partita, adesso qualcosa potrebbe rivedere e soprattutto pensando già a un eventuale ottavo di finale. Si pensa sempre alla zona offensiva per vedere qualcosa di diverso: in particolar modo i due esterni che hanno speso molto, Saka e Sterling dunque rischiano sulla pressione di Rashford e Foden senza ovviamente dimenticarsi di Grealish, che ha segnato nella goleada all’Iran. Da vedere allora chi giocherà al fianco di Mount e alle spalle di Harry Kane, sempre che questi ultimi due siano confermati; a centrocampo Bellingham e Declan Rice restano comunque favoriti sulla concorrenza, anche la difesa non dovrebbe cambiare per non andare a spostare qualche automatismo già rodato. In porta avremo Pickford, la coppia centrale sarà formata da Maguire (che con la nazionale cerca di togliersi qualche sassolino dalla scarpa) e Stones, sulle corsie laterali ecco Trippier e Shaw con Alexander-Arnold che eventualmente spera in un posto dal primo minuto, ma potrebbe doversi accontentare, ancora una volta, di sedere in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES INGHILTERRA: IL TABELLINO

GALLES (3-4-1-2): D. Ward; Mepham, Rodon, B. Davies; Roberts, H. Wilson, Ampadu, N. Williams; Ramsey; Bale, K. Moore. Allenatore: Robert Page

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Maguire, Stones, Shaw; Bellingham, D. Rice; Rashford, Mount, Foden; Kane. Allenatore: Gareth Southgate











