Probabili formazioni Galles Iran/ Quote, Queiroz lancia Azmoun? (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI GALLES IRAN: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Galles Iran ci addentriamo nella partita che si gioca presso lo stadio Ahmed Bin Ali di Al Rayyan: appuntamento alle ore 11:00 di venerdì 25 novembre per i Mondiali 2022, nel gruppo B questo match è già decisivo per le sorti delle due nazionali. Il Galles all’esordio ha recuperato un pareggio contro gli Usa: risultato prezioso perché adesso una vittoria sugli asiatici consentirebbe un bel passo avanti verso gli ottavi, anche se il rischio è quello di doversela giocare sulla differenza reti con gli stessi Stati Uniti.

Per l’Iran, travolto dall’Inghilterra nel primo match, le cose sono chiaramente più complesse: perdere oggi significherebbe venire aritmeticamente eliminati (o quasi) e allora bisognerà provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo e la differenza di potenziale rispetto ai Dragoni. Vedremo come andranno le cose; aspettando che la partita prenda il via facciamo la nostra consueta valutazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, e prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Galles Iran.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Galles Iran, partita valida per il gruppo B dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Dragoni vi permetterebbe di guadagnare 2,00 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,20 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo della nazionale asiatica, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 4,25 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES IRAN

LE SCELTE DI PAGE

È possibile che in Galles Iran Robert Page confermi in toto il 3-5-2 che ha impattato contro gli Usa: l’unico punto di domanda potrebbe riguarda il partner offensivo di Bale, perché con l’ingresso di Kieffer Moore i Dragoni hanno avuto maggior peso specifico in attacco e quindi a rischiare il posto sarebbe Daniel James, che parte comunque favorito. A centrocampo invece sarà sempre Harry Wilson a guidare la mediana; con lui ovviamente vedremo Ampadu nei panni della mezzala contenitiva mentre Ramsey sarà il giocatore che dovrà gettarsi negli spazi aumentando la pericolosità del Galles. Sugli esterni sembra tutto scritto con Roberts che agirà sulla corsia destra e Neco Williams che partirà invece largo a sinistra; anche la difesa va verso la conferma, sarà come sempre comandata da Rodon che avrà ai suoi lati Mepham e Ben Davies. In porta, naturalmente, anche in Galles Iran vedremo Hennessey.

GLI 11 DI QUEIROZ

Carlos Queiroz potrebbe invece cambiare qualcosa in Galles Iran: il suo 5-4-1 ha funzionato male ma chiaramente parte della causa risiede nell’avversario. Sia come sia, in una partita da vincere il CT portoghese potrebbe puntare su Azmoun cambiando leggermente il modulo, vale a dire puntando su una sorta di 3-4-2-1. In porta, Beiranvand lascerà spazio a Hossein Hosseini dopo il brutto infortunio di lunedì; davanti a lui vedremo i tre centrali difensivi che saranno Majid Hosseini, Pouraliganji e Cheshmi mentre faranno un passo avanti i laterali, ovvero Moharrami a destra e Mohammadi sull’altro versante. Resta invariato il centrocampo, o comunque la cerniera mediana: a protezione della difesa agiranno infatti Karimi e Nourollahi, a variare sarà la posizione dei due laterali che avanzeranno sulla trequarti. Azmoun potrebbe prendere quindi il posto di Hajsafi, giocando in linea con Jahanbakhsh; davanti a tutti ovviamente Taremi, autore di una doppietta contro l’Inghilterra.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES IRAN: IL TABELLINO

GALLES (3-5-2): Hennessey; Mepham, Rodon, B. Davies; Roberts, Ramsey, H. Wilson, Ampadu, N. Williams; Bale. D. James. Allenatore: Robert Page

IRAN (3-4-2-1): H. Hosseini; M. Hosseini, Pouraliganji, Cheshmi; Moharrami, Karimi, Nourollahi, Mohammadi; Jahanbakhsh, Azmoun; Taremi. Allenatore: Carlos Queiroz











