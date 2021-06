Probabili formazioni Galles Svizzera/ Quote: ballottaggio in porta?

PROBABILI FORMAZIONI GALLES SVIZZERA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Galles Svizzera attirano certamente la nostra attenzione, perché ci introducono alla partita valida per il girone A degli Europei 2020, che è quello che comprende pure l’Italia. Le mosse dei due commissari tecnici Pasge e Petkovic potrebbero dunque avere notevole impatto sulla sfida di Baku e di conseguenza sull’economia del girone che comprende anche gli azzurri. La Svizzera è formazione temibile, che tra l’altro affronteremo anche nel girone delle qualificazioni mondiali, ma per adesso naturalmente si pensa solo ad Euro 2020, torneo nel quale il Galles di Gareth Bale e compagni cercherà di replicare il “miracolo” del 2016, quando raggiunse la semifinale. Tutto questo premesso, ecco perché è decisamente interessante andare a scoprire quali sono le ultime notizie relative alle probabili formazioni di Galles Svizzera.

ITALIA-TURCHIA 3-0/ Mancini pareva Figliuolo: che vittoria ma ci manca uno Schillaci

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Galles Svizzera in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. La Svizzera, formalmente in trasferta, si fa preferire: segno 2 infatti quotato a 2,20 e favorito sulla carta, infatti poi si sale a quota 2,95 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,70 volte la posta in palio sul segno 1 se dovesse vincere il Galles.

Video/ Italia Turchia (3-0): highlights e gol, Mancini sogna! (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI GALLES SVIZZERA

LE SCELTE DI PAGE

Pochi dubbi nelle probabili formazioni di Galles Svizzera per il c.t. gallese Page, che dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-4-3 per il match d’esordio agli Europei 2020. La difesa a tre dei Dragoni britannici dovrebbe essere composta da Mepham, Rodon e Lawrence a protezione di Ward, portiere del Leicester che sarà il titolare tra i pali del Galles. A centrocampo si punterà molto sui due esterni, Roberts a destra e Williams a sinistra, che dovranno essere in grado di fare bene sia in fase di possesso in appoggio all’attacco sia di garantire una buona copertura al terzetto difensivo, mentre nel cuore della mediana agiranno Ampadu e Morrell. In attacco naturalmente l’uomo chiave del Galles sarà la stella Bale, che sarà libero di spaziare su tutto il fronte offensivo partendo però da ala sinistra, con James sulla corsia di destra e Wilson prima punta per completare il tridente.

Diretta/ Italia Turchia (risultato finale 3-0) video Rai1: Insigne fa tris! Euro 2020

LE MOSSE DI PETKOVIC

Sul fronte elvetico, le probabili formazioni di Galles Svizzera vedono il c.t. Petkovic (che in Italia ricordiamo bene) intenzionato a confermare il modulo 4-3-2-1 che già tanto bene ha fatto negli ultimi anni. Difesa a quattro con Akanji e Mbabu coppia centrale, Elvedi terzino destro e Schar a presidiare la corsia mancina, il dubbio principale nella retroguardia riguarda la maglia di portiere, perché il veterano Sommer è insidiato da Omlin. La Svizzera poi può fare affidamento su un centrocampo di qualità, con l’atalantino Freuler in cabina di regia affiancato dalle due mezzali che dovrebbero essere Xhaka e Benito. In attacco la scelta come centravanti di riferimento dovrebbe ricadere su Embolo, che con la propria rapidità può mettere in difficoltà la difesa gallese. Shaqiri e Vargas dovrebbero agire invece sulla trequarti offensiva della Svizzera, in appoggio alla prima punta.

IL TABELLINO

GALLES (3-4-3): Ward; Mepham, Rodon, Lawrence; Roberts, Ampadu, Morrell, Williams; James, Wilson, Bale. All. Page.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Mbabu, Schar; Xhaka, Freuler, Benito; Shaqiri, Vargas; Embolo. All. Petkovic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA