Probabili formazioni Genk Napoli/ Diretta tv: Koulibaly e Mertens molto attesi

Genk Napoli si gioca domani alle ore 18.55, quando le due formazioni scenderanno in campo per la seconda giornata del girone E di Champions League. Il primo turno ha dato esiti opposti: tutti ricordiamo la splendida vittoria sul Liverpool ottenuta dagli azzurri, il Genk invece ha debuttato con una pesante sconfitta sul campo del Salisburgo. I rapporti di forza sembrano dunque chiari e il Napoli va a caccia di una vittoria che farebbe molto comodo nel cammino verso gli ottavi, che in quel caso si farebbe in discesa. Adesso è giunto il momento di scoprire che cosa hanno in mente i due allenatori, andiamo allora a scoprire le notizie sulle probabili formazioni di Genk Napoli alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Genk Napoli in diretta tv sarà una esclusiva Sky, con la partita degli azzurri che sarà protagonista su Sky Sport Uno (canale numero 201) e anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, naturalmente sempre per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI GENK NAPOLI

LE SCELTE DI MAZZÙ

Le probabili formazioni di Genk Napoli, sul fronte belga, vede un probabile modulo 4-2-3-1 per la compagine allenata da Felice Mazzù, il mister che vanta origini calabresi. Il Genk spesso valorizza grandi talenti (Koulibaly tanto per fare un nome non a caso), ma poi trattenerli è impossibile. Si fa di necessità virtù, anche se competere a livello di Champions League non è facile: in porta è atteso titolare Coucke; davanti a lui, la linea difensiva a quattro potrebbe proporre da destra a sinistra De Norre, Dewaest, Lucumì e Uronen; ecco poi la coppia in mediana formata da Berge e Heynen, chiamati a dare sia protezione alla difesa sia sostegno alla manovra offensiva che poi naturalmente passerà dai tre uomini sulla trequarti. Qui i titolari attesi sono Ito, Horosovsky e Paintsil, in appoggio alla prima punta Samatta.

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Nelle probabili formazioni di Genk Napoli abbiamo poi ancora qualche dubbio pure per Carlo Ancelotti, orientato naturalmente verso il 4-4-2 ma con ancora qualche dubbio a proposito degli interpreti dal primo minuto. In difesa c’è poco da fare calcoli, perché la retroguardia ha diversi acciacchi: ecco dunque in porta Meret, davanti a lui da destra a sinistra Di Lorenzo, Manolas, il grande ex Koulibaly e infine Mario Rui. Più dubbi da centrocampo in su, nella linea mediana comunque i quattro principali indiziati per le maglie da titolari sono Callejon a destra, Insigne dall’altra parte e in mezzo al campo Allan e Fabian Ruiz, con Zielinski prima alternativa. Dubbi anche in attacco, ma dovremmo vedere in azione in Belgio la coppia formata da Llorente e da Mertens, per il quale sarà un match speciale nella sua nazione.

IL TABELLINO

GENK (4-2-3-1): Coucke; De Norre, Dewaest, Lucumì, Uronen; Berge, Heynen; Ito, Horosovsky, Paintsil; Samatta. All. Mazzù.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens. All. Ancelotti.



