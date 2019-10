Probabili formazioni Genk Napoli/ Quote, Mertens o Milik al fianco di Lozano?

Dovremo attendere le ore 18,55 per il fischio d’inizio della sfida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions league tra Genk e Napoli, prevista alla Luminus Arena: vediamo dunque quali saranno le probabili formazioni di questa sfida per il gruppo E. Benchè certo il valore dell’avversario sia abbastanza relativo, Ancelotti non intende sottovalutare alcun match per questa edizione della Champions league e per le probabili formazioni di Genk Napoli non dovrebbe attuare alcun particolare turnover. di certo non lo farà il tecnico dei belgi Mazzu che contro i campani, che pure hanno meritatamente battuto il Liverpool campione non potrà permettersi alcun errore, specie di fronte al proprio pubblico e pure dopo il tonfo nella sfida di esordio contro il Salisburgo. Andiamo dunque ad analizzare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Genk Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio il favore del pronostico non può certo non andare alla squadra Campana, netta favorita in questa trasferta belga. Il portale di scommesse snai poi nell’1×2 concede al Napoli la quota di 1,45 in caso di vittoria, mentre per il successo del Genk vi è la quotazione di 6,50: il pareggio vale invece a 4,75.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENK NAPOLI

LE MOSSE DI MAZZU

Per la sfida casalinga di Champions league, il tecnico Mazzu ovviamente non si discosterà dal classico 4-2-3-1 come modulo, ma non sono pochi i ballottaggi ancora aperti, specie in avanti. Alla vigilia del fischio d’inizio però dovrebbe essere Samatta il bomber di riferimento, accompagnato da Ito e Bongonda ai lati e pure da Hagi, che verrà utilizzato come trequartita. Per la mediana del Genk si fanno poi avanti Berge e Hrosovsky, ma pure Heynen si gioca le sue carte per la maglia da titolare. Saranno però vere certezze in difesa per Mazzu: per le probabili formazioni di Genk Napoli il tecnico scommetterà su De Norre, Dewaest, Lucumi e Uronen, con Coucke fedele tra i pali.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Per Ancelotti ecco invece il classico 4-4-2, senza grandi novità per questa trasferta belga di Champions, dove tra i pali ci sarà anche il solito Alex Meret: in difesa però vedremo, dopo il rosso scontato con il Brescia, Koulibaly, che sarà affiancato da Manolas, mentre completeranno il reparto difensivo gli azzurri Di Lorenzo e Mario Rui. Per la mediana il tecnico dei partenopei dovrebbe confermare nuovamente Allan e Fabian Ruiz al centro, con il duo Insigne-Callejon adibito sulle fasce. Saranno infine ballottaggi aperti per le due punte d’attacco: la prima ipotesi di Ancelotti sarebbe la coppia Lozano-Milik, ma certo vi è la tentazione di dare spazio al “padrone di casa” il belga Mertens.

IL TABELLINO

GENK (4-2-3-1): 28 Coucke; 2 De Norre, 6 Dewaest, 33 Lucumi, 21 Uronen; 25 Berge, 17 Hrosovsky; 7 Ito, 23 Hagi, 27 Bongonda; 10 Samatta All. Mazzu

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 M Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 F Ruiz, 24 Insigne; 11 Lozano, 99 Milik All. Ancelotti



