Probabili formazioni Genoa Inter/ Diretta tv: conferma per Bisseck in difesa (Serie A, 28 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER: CHI GIOCA A MARASSI?

Le probabili formazioni di Genoa Inter ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 29 dicembre: ultimo impegno di Serie A 2023-2024 per l’anno solare, la 18^ giornata ci dirà se il Genoa potrà continuare la sua rincorsa o se l’Inter si laureerà campione d’inverno con un turno di anticipo. Inter che non ha sbagliato contro il Lecce, confermando i 4 punti di vantaggio sulla Juventus e allungando a +9 sul Milan: per Simone Inzaghi tutto procede per il meglio e questa di Marassi è un’altra partita da non sbagliare per avvicinare virtualmente lo scudetto.

Il Genoa nell’ultimo turno ha fatto un grande colpo, vincendo sul campo del Sassuolo: agganciato il Frosinone a quota 19, sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e la promessa di un capodanno sereno che sarebbe ottimo se dovesse arrivare almeno un pareggio venerdì sera. Scopriremo quello che succederà in campo, intanto possiamo fare una valutazione delle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco del Luigi Ferraris, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Genoa Inter.

GENOA INTER STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Inter non sarà disponibile: questa partita infatti non è compresa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene fornito anche dai canali della televisione satellitare per la 18^ giornata di campionato. Sappiamo comunque che tutta la programmazione di Serie A è garantita dalla piattaforma DAZN: la visione del match sarà allora in diretta streaming video per tutti gli abbonati, ma saranno anche i clienti di Now Tv a potersi collegare tramite i loro apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

LE SCELTE DI GILARDINO

Alberto Gilardino ha ancora i dubbi Messias e Retegui verso Genoa Inter: il modulo resta il 3-5-1-1 e con la defezione dell’italo-argentino dovrebbe essere Ekuban il centravanti, mentre a centrocampo le due mezzali sarebbero Frendrup e Malinovskyi con Messias che in ogni caso dovrebbe guadagnarsi il posto. A fare da trequartista sarà ovviamente Gudmundsson, che ha raggiunto i 7 gol in questo campionato; poi ecco Badelj schierato in cabina di regia con Sabelli che agirà sull’esterno destro e Vasquez che invece dovrebbe prendersi la maglia sull’altro versante del campo. In difesa, chiaramente Josep Martinez sarà il portiere; De Winter, Dragusin e Bani formano la linea difensiva. Come principali alternative a centrocampo abbiamo Strootman, che però ha perso la maglia e adesso sta giocando poco nel Genoa che avvicina la salvezza, e Thorsby; da valutare poi la possibilità di un leggero turnover, dunque Vogliacco e Haps potrebbero tornare utili per la difesa.

LE MOSSE DI INZAGHI

Potrebbe essere turnover per Simone Inzaghi in Genoa Inter, anche se qui forzato: Cuadrado è out fino a marzo, Lautaro Martinez e Dimarco sono acciaccati e la sensazione è che, con la Champions League non troppo lontana, i due saranno tenuti a riposo per questa ultima partita dell’anno. Ecco allora Carlos Augusto che agisce sulla fascia sinistra, mentre davanti con Marcus Thuram che per caratteristiche si sposa meglio con il francese rispetto ad Alexis Sanchez; in porta come sempre avremo Sommer, davanti a lui scelte obbligate con Bisseck (reduce dal gol al Lecce), Acerbi e Alessandro Bastoni perché De Vrij non è al meglio e Darmian deve avanzare a destra, essendo che anche Dumfries è in dubbio per questa trasferta. A centrocampo potrebbe cambiare qualcosa: si candida Frattesi, ma la possibilità di chiudere il 2023 con una vittoria e la conferma del vantaggio in classifica potrebbe portare Inzaghi ad affidarsi ai soliti noti, dunque Calhanoglu come playmaker e le due mezzali che ancora una volta sarebbero Barella e Mkhitaryan.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER: IL TABELLINO

GENOA (3-5-1-1): J. Martinez; De Winter, Dragusin, Bani; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson; Ekuban. Allenatore: Alberto Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi











