Probabili formazioni Genoa Inter/ Diretta tv, i guai di Antonio Conte (Serie A)

LE PROBABILI FORMAIZONI GENOA INTER: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Si accenderà solo domani sera alle ore 18.00 e tra le mura del Marassi la sfida per la 5^ giornata del Campionato di Serie A tra Genoa e Inter: vediamone dunque le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Antonio Conte per la trasferta ligure: dopo anche un faticoso turno in Champions League contro il Borussia Monchengladbach, il tecnico pugliese ha perso altri tasselli fondamentali del suo schieramento titolare e non sarà facile, vista la lunga lista degli assenti, trovare la giusta squadra per sfidare il Genoa. Il quale pure si presenta al big match della 5^ giornata di Serie A dopo il pareggio rimediato col Verona solo pochi giorni fa, impazienti di rifarsi contro una grande. Pure va aggiunto che nel frattempo Maran ha riabbracciato parecchi giocatori prima indisponibili perchè positivi al covid 19, come Criscito, Cassata, Lerager, Destro e Zappacosta. Andiamo allora a vedere subito qui potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Genoa Inter.

DIRETTA GENOA INTER IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

LE PROBABILI FORMAIZONI GENOA INTER

LE MOSSE DI MARAN

Come annunciato prima, in vista della 5^ giornata di Serie A Rolando Maran può riabbracciare parecchi elemento del suo spogliatoio, di ritorno dall’isolamento; pure di questi ben pochi potrebbero oggi puntare a un posto da titolare nelle probabili formazioni di Genoa Inter, non essendo ancora al top della condizione. Per Fronteggiare Conte, il tecnico rossoblu pare aver già pronto un buon 3-5-2, dove in attacco il punto di riferimento sarà la coppia Pandev-Shomurodov (anche se dalla panchina, scalpita Scamacca). Per la mediana a cinque ecco che puntano a una maglia da titolare al centro poi Zajc, Badelj, e Radovanovic, mentre dovrebbe toccare alla coppia Pellegrini-Ghiglhione il ruolo sull’esterno, sempre che Maran non voglia arrischiare dal primo minuto Zappacosta. Infine sono maglie consegnate nella difesa rossoblu, posta di fronte a Perin: qui vedremo titolari Goldaniga, Zapata e Masiello.

LE SCELTE DI CONTE

Sono veri guai per Antonio Conte alla vigilia del big match del Marassi, perchè per disegnare le probabili formazioni di Genoa Inter, il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare a Gagliardini, Radu, Vecino, Hakimi, Skriniar, Sensi e Young, come molto probabilmente anche di Alexis Sanchez. Come dunque comporre il 3-4-1-2 di partenza? Il lavoro non si prospetta facile: pure in difesa potremmo domani sera vedere pronti dal primo minuto D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, posto di fronte al solito Handanovic. Per la mediana, al netto degli assenti, dovrebbero essere a disposizione del tecnico Darmian e Perisic che verranno adattati sull’esterno, mentre al centro vedremo Barella e Vidal: Eriksen verrebbe allora confermato sulla tre quarti (se Brozovic non gli soffia la maglia da titolare). Confermati, senza alternativa alcuna, Lautaro Martinez e Lukaku quale coppia d’assi in attacco.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2-): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Zajc, Pellegrini; Pandev, Shomurodov All. Maran

INTER (3-4-1-2): Hadanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Darmian, Vidal, Barella, Perisic; Eriksen; L Martinez, Lukaku All. Conte



