Probabili formazioni Genoa Inter/ Diretta tv: Lerager squalificato (Serie A)

Genoa Inter si gioca domani sera alle ore 19.30, quando le due formazioni scenderanno in campo a Marassi per dare vita all’anticipo della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Parlando delle probabili formazioni di Genoa Inter, è doveroso ricordare che questa partita sarà delicatissima per gli uomini di Davide Nicola, che arrivano dalla preziosa vittoria nel derby ma non sono ancora salvi e quindi devono cercare punti pesanti anche nella difficile sfida contro l’Inter. I nerazzurri di Antonio Conte hanno invece salutato ogni ambizione scudetto con il pareggio contro la Fiorentina: la qualificazione in Champions League è comunque sicura, l’Inter dovrà dunque trovare le motivazioni giuste per finire bene il campionato e proiettarsi poi sulla Europa League di agosto. Ecco perché adesso è molto interessante scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Genoa Inter.

Ricordiamo inoltre che la diretta tv di Genoa Inter sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, naturalmente per gli abbonati alla televisione satellitare. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata a loro, tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

Nelle probabili formazioni di Genoa Inter mancherà Lerager, l’eroe per il Grifone del derby della Lanterna, che però contro la Sampdoria è stato anche ammonito ed era diffidato. Da tenere conto anche del problema muscolare che ha costretto Romero ad uscire anzitempo. Tutto questo considerato, Davide Nicola potrebbe comunque riproporre il 4-4-2 con Perin in porta, davanti a lui i due terzini Biraschi a destra e capitan Criscito a sinistra, mentre per la coppia centrale potremmo avere Goldaniga, Masiello e Zapata in corsa per i due posti disponibili. A centrocampo invece si potrebbe vedere la coppia formata da Schone e Jagiello in mezzo al campo, con Iago Falque a destra e magari Barreca a sinistra. Infine in attacco i due favoriti potrebbero essere Pandev e Pinamonti, curiosamente due giocatori entrambi molto legati all’Inter, tra passato e magari per Pinamonti anche futuro.

Passando sulla sponda nerazzurra, ecco che nelle probabili formazioni di Genoa Inter ci sono diversi nodi da sciogliere per Antonio Conte. Considerando che mercoledì sera De Vrij è uscito infortunato, ecco che nella difesa a tre davanti ad Handanovic potremmo vedere Skriniar e Bastoni, entrambi partiti dalla panchina contro la Fiorentina, con probabile ballottaggio D’Ambrosio-Godin-Ranocchia per l’ultimo posto disponibile. A centrocampo i soliti ballottaggi sulle fasce, Candreva-Moses a destra e Young-Biraghi a sinistra, mentre in mezzo potrebbe esserci la coppia formata da Brozovic e Gagliardini, considerato che Barella è squalificato. Come trequartista consideriamo favorito Eriksen, anche se è sempre viva l’opzione Borja Valero, infine saranno interessanti anche le scelte in attacco, dove Sanchez ha guadagnato molto spazio, ma stavolta potrebbe rifiatare dando così spazio dall’inizio alla Lu-La, un po’ appannata di recente.

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Masiello, Zapata, Criscito; Iago Falque, Schone, Jagiello, Barreca; Pandev, Pinamonti. All. Nicola.

Squalificati: Lerager.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Godin, Skriniar, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

Squalificati: Barella.



