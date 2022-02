Probabili formazioni Genoa Inter/ Quote: chi gioca in attacco? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Genoa Inter ci danno notizie significative sulla delicata partita di Serie A che ci attende stasera allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. Il Grifone padrone di casa è imbattuto da quando si è affidato a mister Blessin, ma quattro pareggi su quattro non bastano per chi deve fare i conti con una classifica disastrosa, che può essere ribaltata solo con le vittorie. Giocando contro l’Inter andrebbe comunque bene un altro pareggio stasera, che avrebbe il valore anche di una grande iniezione di fiducia.

Non può invece permettersi ulteriori rallentamenti l’Inter: la crisi è più di risultati che di gioco, fatto sta che la sconfitta casalinga contro il Sassuolo è stata forse il punto più basso di questo difficile febbraio nel quale i campioni d’Italia faticano davvero troppo a segnare anche quando lo meriterebbero, mentre la difesa prende gol troppo facilmente. Inseguire lo scudetto potrebbe diventare più complicato del previsto, bisogna subito ripartire. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Genoa Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Genoa Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri sono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,35, mentre poi si sale a quota 5,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 8,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo del Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI BLESSIN

Nelle probabili formazioni di Genoa Inter, l’allenatore di casa Alexander Blessin deve fare i conti con alcune assenze, su tutte quella di capitan Criscito mentre il recupero più significativo è quello di Amiri, ma per la panchina. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1: in porta ci sarà sicuramente Sirigu; davanti a lui disegniamo una difesa a quattro con Hefti a destra, centrali Maksimovic e uno tra Vasquez e Ostigard, infine Cambiaso come terzino sinistro.

Nel cuore della mediana sembrano certe le maglie da titolare per Sturaro e Badelj; un paio di ballottaggi sono invece ancora aperti invece sulla trequarti, dove l’unica certezza sembra Ekuban, mentre Rovella e Gudmundsson sono favoriti rispettivamente su Portanova e Yeboah per completare il terzetto alle spalle della prima punta, che sarà a Marassi il veterano Destro.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Genoa Inter portano a Simone Inzaghi la bella notizia dei rientri dalle squalifiche di Bastoni e Brozovic, ma anche dilemmi in attacco. La crisi sta colpendo soprattutto Lautaro Martinez: meglio farlo giocare per dargli una chance di segnare o farlo riposare? Sanchez segna solo nelle Coppe, Dzeko è il più prolifico ma nemmeno l’ex Roma è al top, vedremo dunque quali saranno i due prescelti e a chi invece toccherà partire dalla panchina.

Per il resto, tutto sembra più chiaro nel consueto modulo 3-5-2 dei campioni d’Italia. Torna la difesa tipo, con Skriniar, De Vrij e appunto Bastoni davanti al portiere e capitano Handanovic. A centrocampo potrebbe esserci un ballottaggio Dumfries-Darmian per la maglia da esterno destro, mentre a sinistra ci sarà Perisic e in mezzo Brozovic ritroverà come al solito Barella e Calhanoglu, anche se Vidal potrebbe avere qualche speranza di insidiare il turco per completare il terzetto nel cuore della mediana.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj; Ekuban, Rovella, Gudmundsson; Destro. All. Blessin.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. Inzaghi.



