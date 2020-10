Probabili formazioni Genoa Inter/ Quote, Eriksen o Vidal dal primo minuto? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER: CHI VERRà SCHIERATO IN CAMPO?

Sono oggi riflettori puntati sulle probabili formazioni di Genoa Inter, big match per la 5^ giornata della Serie A che avrà inizio solo questa sera alle ore 18.00 tra le mura dello stadio Marassi di Genoa. Simao infatti assai curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Maran per sfidare una gigante come è la squadra milanese e dunque dare risposta solo il pareggio a reti bianche rimediato contro il Verona pochi giorni fa. Ancor più impazienti invece di conoscere le scelte di Conte, tenuto conto che l’allenatore nerazzurro e i suoi solo in settimana sono stati protagonisti nel primi turno di Champions League contro il Monchegladbach (rimediando il pareggio per 2-2) e che pure negli ultimi giorni, si è fatta tristemente più grossa la lista dei giocatori indisponibili per il tecnico pugliese. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere come si potrebbero comporre le probabili formazioni di Genoa Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè sarà un Inter coi cerotti quella che si presenterà al Marassi, pure e a Conte e i suoi che va il favore del pronostico. Anche la Snai per l’1×2 ha fissato a 1.4’ il successo in esterna dei nerazzurri contro il più alto 7.25 dato al Genoa: il pareggio pagherà la pista a 5.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

LE MOSSE DI MARAN

Per le probabili formazioni di Genoa Inter, pare che Rolando Maran abbia le idee ben chiare su a chi consegnare le maglie da titolari nel classico 3-5-2: questo benchè pur nei giorni scorsi, parecchi giocatori, prima in isolamento, sono ora tornati a disposizione. Partendo dunque dalla difesa ecco he tra i pali non mancherà Mattia Perin, mentre di fronte al numero 1 ex Juventus ben si collocheranno Goldaniga, Zapata e Masiello. Sono mosse confermate per la mediana a 5 dove al centro rimangono indispensabili Radovanovic, Badelj e Zajc: occhio a Ghiglione e Pellegrini a cui saranno affidate le corsie esterne dello schieramento. Per quanto riguarda l’attacco invece la certezza di Rolando Maran è Goran Pandev, tra l’altro grande ex del match: al suo fianco si candida Shomurodov, ma dalla panchina sia Scamacca che l’appena rientrato Pjaca scalpitano per un posto in campo.

LE SCELTE DI CONTE

Sarà invece il 3-4-1-2 il modulo prediletto da Conte per le probabili formazioni di Genoa e Inter e qui però non mancheranno dubbi e ballottaggi, pure a poche ore dal fischio d’inizio. Senza Skriniar a disposizione, nel reparto a tre della difesa, il tecnico pugliese dovrebbe oggi consegnare le maglie da titolari a D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni, ma attenzione a Ranocchia, che potrebbe insidiare l’ex Lazio anche dal primo minuto. Sono poi affari ancor più complicati a centrocampo, considerato che risultano indisponibili Gagliardini, Vecino, Hakimi, Young e pure Sensi (quest’ultimo fermato da alcune noie muscolari). Nel reparto a 4 comunque questa sera dovremmo rivedere dal primo minuto Brozovic e Barella al centro del reparto, mentre in corsia vi sarà nuova chance per Darmian e Perisic, se non verrà arrischiato Kolarov: è poi ballottaggio aperto per la tre quarti tra Eriksen e Vidal. Sarà dunque solo nel reparto offensivo dello schieramento che Conte potrà consegnare le maglie da titolari ad occhi chiusi: qui Lautaro Martinez e Lukaku saranno i veri punti di riferimento.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2-): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghighione, Radovanovic, Badelj, Zajc, Pellegrini; Pandev, Shumurodov All. Maran

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; L Martinez, Lukaku All. Conte



© RIPRODUZIONE RISERVATA