PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER/ Quote, assenze solamente per Inzaghi (Serie A, 29 dicembre 2023)

Annotazioni significative per le probabili formazioni di Genoa Inter sono quelle relative agli assenti per il match di Serie A, ma solo sulla sponda nerazzurra perché il Grifone di mister Alberto Gilardino può godersi una rosa totalmente a disposizione per la super sfida di fine anno contro la capolista. La situazione è invece più delicata per gli ospiti dell’Inter del tecnico Simone Inzaghi: sulla via del recupero ma certamente in dubbio Dumfries per il risentimento muscolare ai flessori della gamba sinistra patito a Napoli.

L’infortunio al tendine d’Achille di Cuadrado metterà il colombiano fuori gioco ancora per molto tempo, mentre i tempi sono certamente più brevi per Lautaro Martinez e Dimarco, per i quali comunque è doverosa la cautela. Il Toro capocannoniere ha riportato in Coppa Italia un risentimento muscolare agli adduttori della gamba sinistra, mentre l’esterno sinistro milanese e interista di nascita è a sua volta alle prese con un risentimento muscolare agli adduttori. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA A MARASSI?

Le probabili formazioni di Genoa Inter ci introducono a un’interessante partita che, alle ore 20:45 di venerdì 29 dicembre, si gioca al Luigi Ferraris per la 18^ giornata di Serie A 2023-2024. Dopo aver battuto il Lecce, l’Inter ha ora la possibilità di laurearsi campione d’inverno con un turno di anticipo: un titolo che chiaramente è solo platonico, ma ancor più importante sarebbe per la capolista allungare le distanze sulla Juventus in un duello che al momento ci ha detto cha la banda di Simone Inzaghi è comunque superiore, e intanto ha già la bellezza di 11 punti sul Milan che è terzo.

Il Genoa invece prosegue nel suo campionato positivo: la vittoria sul campo del Sassuolo ha permesso al Grifone di prendersi sei lunghezze sulla zona retrocessione, un ottimo bottino che ora Alberto Gilardino vuole chiaramente ampliare, per mettersi al sicuro il prima possibile. Staremo a vedere come andranno le cose a Marassi, per il momento noi possiamo fare qualche considerazione sulle scelte che i due allenatori opereranno tra qualche ora sul terreno di gioco, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Genoa Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Genoa Inter, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 18^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 5,75 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,80 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione ospite, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 1,60 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

LE SCELTE DI GILARDINO

Studiando le probabili formazioni di Genoa Inter possiamo vedere che Gilardino rinuncerà a Retegui e Messias, non al top: quasi impossibile che siano titolari, dunque come prima punta avremo Ekuban che ha già risolto la questione al Mapei Stadium mentre da mezzala sul centrosinistra agirà Malinovskyi. Il modulo del Genoa è il 3-5-2: sull’altro versante del campo, in mediana, abbiamo Frendrup con il regista basso che sarà Badelj, i due laterali che avanzano sulla linea di centrocampo sono Sabelli a destra e Vasquez a sinistra, di fatto terzini ma con l’ex di Roma e Bari che sa spingere. Gudmundsson come sempre sarà il collante tra le linee nella posizione di trequartista; in difesa invece niente di nuovo, in porta ci sarà come di consueto Josep Martinez che verrà protetto da una linea comandata da Bani o Dragusin, a completare questo pacchetto sarà il giovane De Winter.

LE MOSSE DI INZAGHI

Inzaghi si presenta a Marassi per Genoa Inter senza Dimarco e Lautaro Martinez, oltre a Cuadrado e Dumfries: naturalmente può sopperire senza troppi problemi a queste defezioni, per esempio in difesa Bisseck è cresciuto molto ed è ora una garanzia per affiancare Acerbi e Alessandro Bastoni (in porta ci sarà ovviamente Sommer), e dunque a destra può scalare Darmian che ormai è il jolly della squadra. Al posto di Dimarco giocherà Carlos Augusto che ha già avuto le sue occasioni, soprattutto in Champions League; da valutare Calhanoglu che è diffidato (ma nella peggiore delle ipotesi salterebbe l’Inter in casa), dunque scaldano i motori in particolar modo Frattesi e Asllani ma alla fine l’Inter si dovrebbe presentare con la stessa mediana, quindi anche Barella e Mkhitaryan titolari sulle mezzali. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo, Inzaghi sostituisce Lautaro con Arnautovic, che rispetto ad Alexis Sanchez ha chiaramente caratteristiche da prima punta; ci aspettiamo invece che sia titolare Marcus Thuram.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER: IL TABELLINO

GENOA (3-5-1-1): J. Martinez; De Winter, Dragusin, Bani; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson; Ekuban. Allenatore: Alberto Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi











