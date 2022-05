Probabili formazioni Genoa Juventus/ Diretta tv: Allegri farà turnover? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS: CHI GIOCA A MARASSI?

Con le probabili formazioni di Genoa Juventus andiamo a parlare della partita che si gioca alle ore 21:00 di venerdì 6 maggio, ed è uno degli anticipi nella 36^ giornata di Serie A 2021-2022. La Juventus arriva dalla vittoria sul Venezia, sofferta ma decisiva: Massimiliano Allegri ha strappato aritmeticamente la qualificazione in Champions League e ora affronterà le prossime tre partite per provare a prendersi il terzo posto, ma soprattutto vorrà fare le prove generali per la finale di Coppa Italia che potrebbe rendere leggermente più positiva una stagione comunque controversa.

Per il Genoa questa partita è una finale, una delle tre da giocare: avendo perso il derby contro la Sampdoria, il Grifone ha visto assottigliarsi le possibilità di salvezza ma resta ancora in corsa, e allora vuole sfruttare le motivazioni diverse per provare a prendersi una vittoria che alla fine potrebbe fare realmente la differenza. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, analizziamo quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per il match di Marassi, leggendo insieme le probabili formazioni di Genoa Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS

LE SCELTE DI BLESSIN

Alexander Blessin potrebbe cambiare ancora per Genoa Juventus: il tecnico tedesco può varare un 4-4-2 con Destro ed Ekuban davanti (Piccoli ha guai fisici e dunque non è certo di essere a disposizione, al pari di Rovella il cui cartellino è di proprietà della Juventus) mentre a centrocampo l’ex Sturaro farebbe coppia con Badelj formando un settore nevralgico di esperienza e muscoli, anche se qui restano vive le ipotesi che portano a Galdames e Gudmundsson. Le corsie laterali sarebbero a questo punto occupate da Amiri e Manolo Portanova (altro ex), qui dobbiamo dire che il modulo potrebbe anche essere il 4-2-3-1 avanzando il raggio d’azione degli esterni e portando Ekuban sulla linea della trequarti. In difesa Blessin ha un ballottaggio aperto, che è quello tra Bani e Nikola Maksimovic: il serbo, che contro la Juventus ha anche giocato dei derby quando vestiva la maglia del Torino, sembra essere indietro nelle gerarchie. Certi del posto dovrebbero essere Ostigard e Vasquez (quest’ultimo come terzino sinistro), mentre a destra agirebbe Frendrup. Il portiere chiaramente sarà Sirigu, che dei derby della Mole è stato sempre grande protagonista.

I DUBBI DI ALLEGRI

È evidente che Massimiliano Allegri dovrà pensare anche alla Coppa Italia, ma intanto perde i pezzi: Cuadrado resterà fuori anche solo per precauzione e si è fermato Luca Pellegrini, inoltre De Sciglio non è al top. Dunque, difesa ancora una volta obbligata: da capire la posizione di Chiellini che potrebbe avere spazio contro l’Inter, occhio all’opzione Rugani (per De Ligt, eventualmente) con Szczesny regolarmente in porta e due esterni che saranno Danilo e Alex Sandro, a meno che ovviamente si decida di puntare su un giovane. A questo proposito, in mezzo al campo potrebbe essere riproposto Miretti: se la gioca con Arthur Melo che ha recuperato, poi da capire chi tra Zakaria e Rabiot resterà a riposo ma la sensazione è che almeno dei due sarà risparmiato almeno all’inizio della partita. Davanti, stesso discorso: ci aspettiamo che Kean sia titolare come centravanti lasciando a Morata il compito di agire come esterno sinistro, poi Bernardeschi e Dybala a completare la linea di trequarti e dunque Vlahovic potrebbe iniziare dalla panchina, per poi avere un eventuale cameo nel secondo tempo e provare a migliorare il suo bottino di reti.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA JUVENTUS

GENOA (4-4-2): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Amiri, Sturaro, Badelj, M. Portanova; Destro, Ekuban. Allenatore: Alexander Blessin

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Arthur, Zakaria; Bernardeschi, Dybala, Morata; Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri











