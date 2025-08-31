Probabili formazioni Genoa Juventus: le quote e le notizie su moduli e titolari a Marassi per la partita di Serie A, oggi domenica 31 agosto 2025

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS: ECCO CHI GIOCA A MARASSI

Con le probabili formazioni Genoa Juventus ci avviciniamo al classico match di Serie A che è atteso a Marassi oggi, domenica 31 agosto 2025. Per il Genoa sarà un match davvero impegnativo per completare la doppietta casalinga che in verità è cominciata senza acuti, con un pareggio contro il Lecce nel quale si sono esaltate solamente le difese.

L’obiettivo stagionale sarà una tranquilla salvezza, fare punti contro la Juventus naturalmente potrebbe essere un ottimo modo per iniziare ad avvicinarsi al traguardo con qualche punto che magari secondo logica non sarebbe stato previsto nella tabella di marcia del campionato.

Sotto i riflettori però ci saranno soprattutto gli ospiti: la Juventus di Igor Tudor arriva dal debutto vincente contro il Parma, partita che ha visto andare in gol sia il nuovo che avanza, cioè il canadese David, sia il teorico partente Vlahovic, anche se la stella è stato Yildiz, faro del gioco della Vecchia Signora.

Qualche nome lo abbiamo già fatto, ma adesso è giunto il momento di scoprire, leggendo le probabili formazioni Genoa Juventus, chi dovrebbe essere titolare oggi allo stadio Luigi Ferraris, i moduli scelti e i ballottaggi ancora aperti che potrebbero infiammare le ore di attesa verso il fischio d’inizio…

PRONOSTICO E QUOTE

Pur giocando a Marassi, il favore è tutto per gli ospiti nel pronostico su Genoa Juventus secondo le quote Snai: segno 2 favorito a 1,87, mentre il pareggio varrebbe 3,40 volte la posta e con il segno 1 si toccherebbe quota 4,40.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS

DUBBIO TATTICO PER VIEIRA

Nelle probabili formazioni Genoa Juventus spicca un dubbio per Patrick Vieira, che potrebbe puntare sull’inserimento di Malinovskyi da titolare a discapito di Valentin Carboni. Con l’ex Inter avremmo ancora il 4-2-3-1, altrimenti si passerebbe al 4-3-2-1, le altre dieci maglie tuttavia sembrano avere candidati molto forti. In porta Leali, protetto dai quattro difensori Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin; a centrocampo due posti sembrano essere assicurati per Frendrup e Masini, così come Stanciu e Gronbaek dovrebbero trovare posto sulla trequarti offensiva del Genoa, con Colombo prima punta, anche se non è del tutto esclusa l’opzione Vitinha.

CAMBIASO SQUALIFICATO PER TUDOR

Per Igor Tudor bisogna ricordare la squalifica di Cambiaso nelle probabili formazioni Genoa Juventus, il modulo dei bianconeri dovrebbe essere un 3-4-2-1 nel quale davanti a Di Gregorio dovremmo vedere la difesa a tre con Gatti, Bremer e Kelly, con Kalulu come possibile alternativa; sulla destra la mossa potrebbe essere il lancio da titolare di Joao Mario, con McKennie a tutta fascia dall’altra parte e in mezzo il consolidato tandem Locatelli-Thuram; pochi dubbi invece davanti, con il duo formato da Conceicao e Yildiz a supporto del centravanti, il grande acquisto estivo David, già a segno contro il Parma.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS: IL TABELLINO

GENOA (4-3-2-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Malinovskyi; Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor.