Probabili formazioni Genoa Juventus/ Quote: dubbi solo per Gilardino (Serie A, 15 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Genoa Juventus per avvicinarci all’affascinante partita di stasera a Marassi per aprire la sedicesima giornata di Serie A. Il Grifone di Alberto Gilardino arriva dalla sconfitta di Monza e ha perso cinque volte nelle ultime cinque giornate, per cui la posizione in classifica del Genoa inizia a farsi critica, perché è stato almeno parzialmente vanificato un discreto inizio di stagione. Non sarà facile fare l’impresa contro la Juventus, ma riuscirci potrebbe dare la svolta all’intera stagione dei rossoblù, che avranno sicuramente la spinta del loro tifo.

Per la terza volta consecutiva, invece, la Juventus giocherà di venerdì: può essere di buon auspicio per Massimiliano Allegri, che ha già vinto col brivido a Monza e poi contro il Napoli, adesso cerca il tris che varrebbe ancora una volta il sorpasso provvisorio sull’Inter al primo posto, anche se finora i nerazzurri hanno sempre risposto. Comunque, nella lotta scudetto serve un’altra vittoria, per continuare questa marcia estremamente efficace, anche se raramente spettacolare. Tutto questo premesso, adesso scopriamo tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Genoa Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Genoa Juventus secondo le quote dell’agenzia Snai. Gli ospiti bianconeri partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,80, mentre poi si sale a 3,30 sul segno X in caso di pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora stasera vincesse il Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS

LE MOSSE DI GILARDINO

Nelle probabili formazioni di Genoa Juventus, detto che Alberto Gilardino avrà a disposizione quasi l’intera rosa, ecco che il Grifone potrebbe proporci un modulo 3-4-2-1, nel quale tuttavia resta qualche dubbio sui nomi di alcuni titolari. In porta giocherà Martinez; davanti a lui, De Winter e Bani si giocano la maglia disponibile per completare la difesa a tre con Dragusin e Vasquez; a centrocampo invece ecco Sabelli a destra, Frendrup e Badelj nel cuore della mediana ed infine Haps a sinistra, anche se al suo posto potrebbe avanzare Vasquez, in quel caso con inserimento di Vogliacco in difesa; infine, il reparto offensivo del Genoa vede Malinovskyi favorito su Messias sulla trequarti, ma in realtà potrebbero giocare entrambi alle spalle del centravanti che sarà quasi certamente Gudmundsson a causa dei problemi fisici dell’oriundo Retegui.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sembra invece essere tutto chiaro per Massimiliano Allegri nelle probabili formazioni di Genoa Juventus, che vedranno gli ospiti bianconeri in campo con l’ormai classico modulo 3-5-2 e, salvo colpi di scena, senza incertezze nemmeno per quanto riguarda i nomi dei titolari dal primo minuto: ecco allora il portiere Szczesny protetto dalla difesa a tre formata dal “bomber” Gatti, Bremer e Danilo; nel folto centrocampo a cinque dovremmo invece vedere in azione Cambiaso a destra, poi McKennie, il regista Locatelli e Rabiot nel cuore della mediana, mentre Kostic agirà ovviamente da esterno sinistro; infine, non sembrano esserci dubbi nemmeno su Vlahovic e Chiesa nella coppia d’attacco della Juventus, nonostante il reparto abbia da molto tempo numeri assai deludenti.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS: IL TABELLINO

GENOA (3-4-2-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Haps; Malinovskyi, Messias; Gudmundsson. All. Gilardino.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.











