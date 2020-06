Probabili formazioni Genoa Juventus/ Quote: irrinunciabile l’ex Perin tra i pali

Si giocherà questa sera alle ore 21.45 tra le mura del Ferraris la sfida che apre la 29^ giornata della Serie A tra Genoa e Juventus, e siamo davvero impazienti di conoscere da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. Di fronte a un avversario così tosto e con un obbiettivo così importante da perseguire nel finale di stagione, che è la salvezza, chiaramente Nicola dovrà fare molta attenzione a fissare le probabili formazioni di Genoa Juventus: i grifoni non sono oggi favoriti, ma pure devono tentare l’impresa e forse, la presenza in spogliatoio di tanti ex, potrebbe essere l’arma in più per il tecnico. Pure non potrà commettere alcun errore nel fissare il proprio 11 Maurizio Sarri: la Vecchia Signora, che insegue lo scudetto, ha solo una lunghezza di vantaggio sul primo avversario, la Lazio e non può permettersi di lasciare punti in giro. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Genoa Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio della sfida tra Genoa e Juventus, certo non esitiamo a consegnare ai bianconeri il favore del pronostico. Anche il portale di scommesse snai non ha dubbi e nell’1×2 ha concesso alla Vecchia Signora la quota di 1.45 per la vittoria, contro il più elevato 7.00 per il successo del grifone: il pareggio vale invece 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS

LE MOSSE DI NICOLA

Per le probabili formazioni di Genoa Juventus, chiaramente Nicola non rinuncerà al classico 3-5-2, anche se nell’11 titolare oggi potrebbe esserci qualche novità rispetto all’ultimo schieramento con cui il grifone è sceso in campo con il Brescia. Certo in difesa, tra i pali, non mancherà uno degli ex del match Perin, come pure di fronte al numero 1 il trittico composto da Romero, Soumaoro e Masiello. Nel centrocampo a cinque però sono ampi i ballottaggi che si accendono qui per una maglia da titolare. Alla vigilia del fischio d’inizio infatti sono Behrami, Schone e Cassata i primi nomi al centro del reparto, con Ankersen e Barreca adibiti ai lati: pure scalpita dalla panchina l’ex della sfida Sturaro, come anche Biraschi e Lerager. In attacco sarà invece turnover rispetto alla coppia vista al Rigamonti: saranno Sanabria e Iago Falque i titolari.

LE SCELTE DI SARRI

Pure Sarri, per la sfida di questa sera non uscirà completamente dal seminato, pur volendo proporci alcune novità per le probabili formazioni di Genoa Juventus, rispetto alle ultime uscite. Ecco che oggi al Marassi sarà sempre il 4-3-3 il modulo di riferimento, ma pure non ci sorprenderà se in difesa il tecnico vorrebbe rilanciare dal primo minuto Danilo, scontata la squalifica. Con il brasiliano a destra del reparto difensivo, dovremmo vedere di nuovo titolari al centro De Ligt e Bonucci, con Cuadrado che si adatterà ancora una volta alla corsia mancina. Per la mediana sono dunque prossimi soluzioni differenti, visto che Matuidi torna a disposizione: il francese però al momento non è favorito per la maglia da titolare, che potrebbe invece cadere sulle spalle di Bentancur, Rabiot e Ramsey. Da valutare inoltre l’ingresso di Gonzalo Higuain: il Pipita pare ormai ristabilito ma Sarri potrebbe tenerlo ancora in panchina, in veste di jolly. Se così sarà, vedremo allora in campo dal primo minuto il terzetto con Cristiano Ronaldo, Dybala e uno tra Bernardeschi e Douglas Costa.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 17 Romero, 92 Soumaoro, 55 Masiello; 32 Ankersen, 85 Behrami, 20 Schöne, 29 Cassata, 3 Barreca; 10 Iago Falque, 9 Sanabria. All. Nicola

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 13 Danilo; 25 Rabiot, 30 Bentancur, 8 Ramsey; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 Cristiano Ronaldo. All. Sarri



