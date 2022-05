Probabili formazioni Genoa Juventus/ Quote, Miretti sarà ancora titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS: CHI GIOCA A MARASSI?

Le probabili formazioni di Genoa Juventus ci conducono a parlare della partita che prende il via alle ore 21:00 di venerdì 6 maggio, valida per la 36^ giornata di Serie A 2021-2022: il match più importante per i bianconeri sarà senza dubbio quello di mercoledì (la finale di Coppa Italia) anche perché grazie alla vittoria contro il Venezia la Vecchia Signora ha guadagnato aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League e dunque, almeno con riferimento al campionato, ha ben poco da chiedere se non provare a prendersi almeno la terza posizione.

Il Genoa invece gioca una finale, ancor più impellente dopo aver perso il derby contro la Sampdoria: per Alexander Blessin allo stato attuale delle cose salvarsi è un’impresa particolarmente difficile, ma restano tre partite che il Grifone cercherà di onorare al massimo delle sue possibilità, per poi guardare la classifica. Sarà interessante scoprire se e come le diverse motivazioni avranno un ruolo in questo match di Marassi; mentre aspettiamo che si giochi facciamo la nostra valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Genoa Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Cosa ci dicono le quote stilate dall’agenzia Snai per Genoa Juventus? Scopriamolo nel pronostico su questa partita di Serie A: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 4,25 volte quanto messo sul piatto, il segno X è quello su cui puntare per l’eventualità del pareggio e porta in dote una vincita che ammonta a 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 per l’affermazione degli ospiti vale, con questo bookmaker, una somma equivalente a 1,83 volte l’ammontare della vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS

LE SCELTE DI BLESSIN

Alexander Blessin prepara Genoa Juventus con un 4-4-2 che di fatto è un 4-2-3-1: in difesa Nikola Maksimovic contende una maglia a Bani mentre dovrebbe essere certo il posto da titolare per Ostigard, che si piazzerà davanti al portiere Sirigu. Sulle corsie esterne i favoriti per iniziare la partita sono come sempre Frendrup e Vasquez, a centrocampo invece la cerniera centrale dovrebbe essere formata da Sturaro (ex della sfida) e Badelj con Galdames e Gudmundsson che possono comunque sperare, poi ecco la posizione dei due esterni – che salvo sorprese saranno Amiri e Manolo Portanova, altro ex che ha giocato nella Primavera della Juventus – che si può alzare in fase di possesso con l’arretramento di Ekuban a formare la linea di trequartisti alle spalle della prima punta. Qui bisogna dire che Piccoli, che con Blessin ha avuto parecchie occasioni per mettersi in mostra, non è al top della condizione: per questo motivo il titolare stasera dovrebbe essere Destro.

GLI 11 DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri deve naturalmente pensare alla finale di Coppa Italia, dunque per Genoa Juventus dovremmo vedere un po’ di turnover anche se le indisponibilità limitano questo ragionamento. In porta ci sarà Szczesny perché Perin dovrebbe giocare mercoledì; davanti al polacco può esserci Rugani che farebbe coppia con Bonucci, di conseguenza fuori De Ligt e Chiellini (o almeno uno dei due) con due terzini che sono praticamente obbligati, perché De Sciglio e l’ex Luca Pellegrini non stanno bene e lasceranno il campo al jolly Danilo e ad Alex Sandro. A centrocampo è tornato ad allenarsi in gruppo Locatelli, che però ovviamente non sarà rischiato: stuzzica l’ipotesi di riproporre Miretti a fare coppia con due tra Zakaria, Arthur e Rabiot, eventualmente potrebbero anche giocare tutti e tre in un centrocampo che supporterebbe un tridente offensivo nel quale a riposare sarebbero Vlahovic e Morata, favorendo così l’inserimento di Kean da centravanti e Dybala sull’esterno sinistro, mandando Bernardeschi a destra.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA JUVENTUS

GENOA (4-4-2): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Amiri, Sturaro, Badelj, M. Portanova; Ekuban, Destro. Allenatore: Alexander Blessin

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Miretti, Arthur, Rabiot; Bernardeschi, Kean, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri











