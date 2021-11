Probabili formazioni Genoa Milan/ Diretta tv: ancora molti dubbi

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Genoa Milan ci introducono alla partita di domani sera a Marassi nella quindicesima giornata di Serie A, che sarà affascinante per diversi motivi a cominciare dal fatto che sulla panchina del Genoa siede un certo Andriy Shevchenko (anche se sarà più emozionante il ritorno a San Siro), che dopo il pareggio ottenuto a Udine deve fare i conti con una classifica comunque pessima per il Grifone, dunque cercherà di fare lo sgambetto al “suo” Milan per dare la svolta alla stagione dei rossoblù.

D’altro canto, avremo il Milan di Stefano Pioli che arriva da due sconfitte consecutive in campionato. Lo scivolone casalingo contro il Sassuolo ha fatto male, in casa di una pericolante è necessario tornare alla vittoria, senza guardare in faccia nemmeno un mito della storia rossonera, perché un altro stop farebbe malissimo, anche dal punto di vista psicologico. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Genoa Milan.

GENOA MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Genoa Milan sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, essendo una delle tre partite trasmesse anche dalla televisione satellitare. Di conseguenza raddoppia la diretta streaming video, fornita da Sky Go oltre che da DAZN, che trasmette naturalmente tutte le partite del massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

LE MOSSE DI SHEVCHENKO

Le probabili formazioni di Genoa Milan sono caratterizzate per i rossoblù da un elenco di infortunati che purtroppo è ancora molto lungo e fatalmente condiziona parecchio le scelte di Shevchenko. In base alle notizie dall’infermeria, possiamo disegnare un modulo 3-5-2 con Sirigu naturalmente in porta e davanti a lui la retroguardia a tre formata da Biraschi, Masiello e Vasquez, sulla quale dovrebbero esserci pochi dubbi.

A centrocampo è prevedibile una folta linea a cinque, con però un paio di ballottaggi: a destra sono in lizza per la maglia da titolare Sabelli e Ghiglione, un altro dubbio è quello tra Sturaro ed Hernani mentre Badelj, Rovella e Cambiaso dovrebbero essere praticamente certi di un posto dal primo minuto. Infine, in attacco c’è il dubbio tra Ekuban e Bianchi per affiancare l’eterno Pandev, che sentirà aria di derby.

LE SCELTE DI PIOLI

Le assenze non mancano pure per Stefano Pioli, di conseguenza le insidie sono numerose anche sul fronte rossonero delle probabili formazioni di Genoa Milan. In difesa è fuori lo squalificato Romagnoli ma rientra Tomori che dovrebbe quindi fare coppia con Kjaer, con Gabbia prima alternativa nel duo centrale davanti a Maignan, con Kalulu a destra e Theo Hernandez a sinistra come terzini, anche se coltiva qualche speranza pure Ballo Tourè.

In mediana, dopo il negativo turnover contro il Sassuolo, dovrebbe tornare la coppia formata da Kessiè e Tonali, mentre è decisamente più complicata la situazione nel reparto offensivo. A destra si contendono il posto Florenzi e Saelemaekers, come trequartista agirà uno tra Brahim Diaz e Krunic, mentre a sinistra Rafael Leao e come prima punta Ibrahimovic dovrebbero essere certi, anche a causa dei problemi di Rebic e Giroud, che riducono le alternative.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Ekuban, Pandev. All. Shevchenko.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Kjaer, T. Hernandez; Kessiè, Tonali; Florenzi, B. Diaz, R. Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.



