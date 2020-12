Probabili formazioni Genoa Milan/ Diretta tv: rientra Ibrahimovic?

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN: CHI SCHIERERANNO?

Esaminiamo le probabili formazioni di Genoa Milan alla vigilia della partita che andrà in scena a Marassi domani sera alle ore 20.45: sotto i riflettori soprattutto i rossoneri di Stefano Pioli, che vorranno tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Parma, per consolidare un primato che è minacciato da un folto gruppo di agguerrite inseguitrici. Il Milan comunque sta facendo benissimo e partirà favorito domani sera al Ferraris contro i padroni di casa, perché il Grifone di Rolando Maran non se la passa molto bene. Perdere contro la Juventus può capitare, ma preoccupano le tante assenze e una classifica a dir poco pessima: sarà possibile reagire di fronte alla capolista? Adesso però è il momento di scoprire quali siano le probabili formazioni di Genoa Milan alla vigilia dell’incontro.

GENOA MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Genoa Milan sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Dazn 1, canale numero 209 di Sky Sport (che è necessario attivare), altrimenti in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Dazn ai propri abbonati, dal momento che il match di Marassi è uno dei tre che in questa giornata di Serie A è coperto appunto dalla piattaforma Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

LE MOSSE DI MARAN

Le probabili formazioni di Genoa Milan presentano per Rolando Maran numerosi grattacapi, perché purtroppo la lista degli assenti è molto lunga per il Grifone e questo non è l’ideale per affrontare la capolista. Si dovrà fare di necessità virtù, ipotizzando un prudente ed equilibrato 4-4-2 come modulo di riferimento. Perin in porta; non dovrebbero esserci dubbi sulla linea difensiva a quattro davanti a lui, con Goldaniga, Bani, Masiello e Pellegrini da destra a sinistra; a centrocampo potremmo vedere Pjaca come esterno destro opure il più prudente Ghiglione, ecco poi Radovanovic, Lerager e un altro dubbio sull’altra fascia, dove sono invece in corsa per un posto da titolare Sturaro (a segno contro la Juventus) e Rovella; infine il tandem offensivo che potrebbe essere composto da Scamacca e Shomurodov, che si giocherà il posto con l’eterno Pandev.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, le probabili formazioni di Genoa Milan vedono difficoltà per Stefano Pioli soprattutto in difesa, dove potrebbe dunque esserci ancora spazio per Kalulu di fianco a Romagnoli nella coppia centrale davanti a Donnarumma. Theo Hernandez intoccabile a sinistra, a destra invece potrebbero entrare in ballottaggio Calabria e Dalot. In mediana bisogna tenere conto dei problemi fisici di Bennacer, che dovrebbe dunque cedere il passo a Tonali per affiancare Kessie. La notizia migliore però arriva dall’attacco, dove infatti potremmo assistere al rientro di Ibrahimovic, con Rebic dunque arretrato a esterno sinistro (in vantaggio su Hauge e Rafael Leao), mentre non dovrebbero esserci dubbi su Calhanoglu come trequartista centrale, infine sulla fascia destra d’attacco si profila un altro ballottaggio a tre, che in questo caso coinvolgerebbe Brahim Diaz, Castillejo e Saelemaekers, con quest’ultimo forse leggermente favorito.

IL TABELLINO

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Pjaca, Radovanovic, Lerager, Sturaro; Scamacca, Shomurodov. All. Maran.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA