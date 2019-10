Probabili formazioni Genoa Milan/ Quote, Andreazzoli punta sull’ex Zapata (Serie A)

Si accenderà questa sera alle ore 20,45 tra le mura del Marassi la sfida tra Genoa e Milan, valida per la settima giornata della Serie A e di cui ora andremo subito a considerare le probabili formazioni. Certo vi è molta curiosità su quali saranno le mosse di Andreazzoli come di Giampaolo per le probabili formazioni di Genoa e Milan, considerato che pure entrambi gli allenatori paiono in bilico per la mancanza di risultati e buone prestazioni: in entrambi gli spogliatoio urge un riscatto quindi in questo anticipo di campionato. Pure per questa occasione entrambi gli allenatori non dovrebbero presentare novità sostanziali nel loro schieramento, anche se in casa Milan è sempre accesso il ballottaggio tra il tridente offensivo e l’attacco a due punte. Andiamo dunque a vedere quali saranno le scelte di Andreazzoli e Giampaolo per le probabili formazioni di Genoa e Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo però anche prendere in esame il pronostico di questo match, ecco che al Marassi in questo turno di Serie A potrebbero essere i rossoneri i favoriti al successo. Il portale di scommesse snai nell’1×2 infatti assegna al Milan la quotazione di 2,55, contro il più elevato 2,85 assegnato al Genoa: il pare vale invece 3,20.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

LE MOSSE DI ANDREAZZOLI

Per le probabili formazioni di Genoa Milan di questa sera Andreazzoli dovrebbe di nuovo puntare tutto sul 3-5-2 come modulo di partenza, dove pure non mancherà in difesa l’ex del match Zapata. Con lui in campo presenzieranno anche Romero e Criscito, mentre Radu si piazzerà tra i pali. Per l’ampio centrocampo a 5 del grifone si fanno poi avanti Schone e Radovanovic, assieme a Lerager: per le fasce la prima ipotesi del tecnico vede Ghiglione e Pajac, ma certo non mancano le alternative, con Anklesen e Saponara. Sono poi maglie già consegnate anche in attacco, con Pinamonti e Kouamè.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Su una panchina ben traballante, per la sfida al Marassi Giampaolo dovrebbe puntare ancora sul classico 4-3-3 per le probabili formazioni di Genoa e Milan, benchè certo non è da escludere una nuova conversione alle due punte. L’ipotesi più valida al momento infatti vede un tridente offensivo composto da Suso, Piatek e Leao, con Ante Rebic ancora una volta a disposizione ma solo dalla panchina, e Paquetà pronto all0inserimento in caso di passaggio al 4-3-1-2. Per la mediana sono poi ampi ballottaggi aperti in casa dei rossoneri: Calhanoglu, Biglia e Kessie dovrebbero però essere i titolari preferiti da Giampaolo anche in questa occasione. la vera novità annunciata nello schieramento del Diavolo sarà poi in difesa: il tecnico dovrà fare a meno di Musacchio, squalificato, e punterà quindi su Duarte in coppia con Romagnoli. Calabria e Theo Hernandez completeranno il reparto posto di fronte al Gigio Donnarumma.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): 97 Radu; 4 Criscito, 2 Zaqpata. 17 Romero; 33 Pajac, 21 Radovanovic, 8 Lerager, 20 Schone, 18 Ghiglione; 99 Pinamonti, 11 Kouame All. Andreazzoli

MILAN (4-3-3): 99 Donnarumma; 19 Hernandez, 13 Romagnoli, 43 Duarte, 2 Calabria; 10 Calhanoglu, 20 Biglia, 79 Kessie; 17 Leao, 9 Piatek, 8 Suso All. Giampaolo



