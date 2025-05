PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN: CHI IN CAMPO A MARASSI?

Le probabili formazioni Genoa Milan ci introducono alla partita che si gioca lunedì 5 maggio alle ore 20:45, ed è quella che conclude il programma della 35^ giornata di Serie A 2024-2025: a Marassi si incrociano due squadre che hanno ormai ben poco da chiedere al loro campionato, con la differenza però che il Milan sta puntando la finale di Coppa Italia che rappresenta l’ultima possibilità di arrivare in Europa League, ovviamente oltre al fatto di mettere il secondo trofeo stagionale in bacheca, e dunque sfrutterà queste partite per “allenarsi” in maniera intensa e costruttiva pur con la mente già rivolta a quell’appuntamento.

Troppa la distanza sulla concorrenza per pensare ad una rimonta, a meno di un miracolo; del tutto tranquillo il Genoa che con largo anticipo ha raggiunto una salvezza mai in discussione, ottimo l’apporto di Patrick Vieira che volendo potrebbe puntare il decimo posto in classifica, ma in ogni caso ha già portato a termine un ottimo cammino e si prepara già a vivere la prossima stagione. Ad ogni buon conto potrebbe comunque essere partita vera, se non altro nelle scelte di campo; andiamo a scoprirle nel dettaglio, analizzando insieme le probabili formazioni Genoa Milan.

GENOA MILAN: PRONOSTICO E QUOTE

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Genoa Milan indicano nella squadra rossonera quella favorita: valore di 1,80 volte la giocata sul segno 2 secondo il bookmaker, dunque la vittoria della squadra ospite vale decisamente meno rispetto al successo del Genoa che, regolato dal segno 1, vi per metterebbe di guadagnare 4,25 volte quanto messo sul piatto, mentre con il segno X che indica l’opzione del pareggio abbiamo una vincita corrispondente a 3,60 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

FASCE DA DEFINIRE PER VIEIRA

Per quanto riguarda le probabili formazioni Genoa Milan dal lato del Grifone, Vieira sembra avere soprattutto dubbi sulle corsie esterne: Miretti ha già chiuso il suo campionato mentre potrebbe provare a stringere i denti Malinovskyi, non ci saranno Cornet ed Ekuban e allora i laterali del tridente potrebbero essere Messias e Vitinha, che però sono insidiati rispettivamente da Zanoli e Ekhator che potrebbero rappresentare soluzioni alternative per accompagnare Pinamonti che, da ex Inter, gioca oggi una partita particolare e punta a migliorare un bottino di gol che in questo campionato è già buono.

A centrocampo invece dovrebbe essere tutto confermato: il Genoa agirà con Masini in zona playmaking e sarà lui ad avere in mano le redini del gioco rossoblu, aiutato da Frendrup che sarà la mezzala chiamata a ragionare mentre Thorsby farà lavoro di interdizione ma anche di inserimenti in area. De Winter e Vasquez restano i due centrali difensivi titolari, poi altro testa a testa per il ruolo di terzino destro: Norton-Cuffy sembra poter avere la meglio su Sabelli, a sinistra confermato Aaron Martin e come portiere non ci sono dubbi sulla titolarità di Leali, che si è rilanciato con questo bel campionato.

CONCEIÇAO E LE SUE DECISIONI

Dall’altra parte le probabili formazioni Genoa Milan secondo lo studio di Sergio Conceiçao riportano un solo dubbio, almeno sulla carta: il ruolo di centravanti tra Abraham e Santiago Gimenez, escludendo Luka Jovic che verosimilmente sarebbe tenuto titolare per la finale di Coppa Italia. Naturalmente però questo discorso si può estendere anche ad altri elementi cardine di questo Milan: da Pulisic e Rafael Leao passando per Reijnders, la volontà di chiudere bene il campionato e provare comunque a rincorrere l’Europa da qui esiste ma d’altro canto la partita davvero importante sarà quella contro il Bologna.

Stando alle ultime indiscrezioni però Youssouf Fofana e Reijnders sarebbero titolari anche a Marassi, sulle fasce vince più che altro la mancanza di alternative concrete nel proporre Alex Jimenez e Theo Hernandez e in difesa Tomori e Strahinja Pavlovic possono affiancare Gabbia che si piazzerebbe al centro della retroguardia, qui con Thiaw ed eventualmente il recuperato Walker a provarci. In porta Maignan; Conceiçao però potrebbe anche decidere di puntare su qualche seconda linea come Filippo Terracciano e Musah, e allora siamo curiosi di scoprire come i rossoneri scenderanno in campo…

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN: IL TABELLINO

GENOA (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, A. Martin; Frendrup, Masini, Thorsby; Messias, Pinamonti, O. Vitinha. Allenatore: Patrick Vieira

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, S. Pavlovic; A. Jimenez, Y. Fofana, Reijnders, T. Hernandez; Pulisic, Abraham, Rafael Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao