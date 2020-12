Probabili formazioni Genoa Milan/ Quote, Maran ritrova Criscito e Badelj (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN: CHI AL MARASSI?

Sono riflettori puntati sulle mosse di Maran come di Pioli per le probabili formazioni di Genoa Milan, big match della 12^ giornata della Serie A, che avrà luogo solo oggi, 16 dicembre 2020 alle ore 20.45 tra le mura del Marassi. Siamo infatti ben impazienti di conoscere le scelte degli allenatori, che pure in questo turno infrasettimanale di campionato, non potranno fare affidamento troppo sulle seconde linee. Una lista lunghissima di assenti mette alle corde Rolando Maran, che farà fatto a comporre il 4-4-2 per affrontare la capolista del campionato della serie A. Pure il rossoblu non potrà sbagliare oggi, non dopo il KO rimediato anche contro la Juventus di pochi giorni fa. Non è pure nelle miglior condizioni lo spogliatoio rossonero: ancora una volta si sentirà l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, nell’11 del diavolo e non scordiamo che Pioli pure ha appena perso due difensori centrali come Gabbia e Kjaer. Non sarà dunque semplice per il Milan confermarsi al top oggi. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Genoa Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di Serie A non facciamo fatica a consegnare ai rossoneri il favore del pronostico, considerato anche lo stato di forma che vantano i ragazzi di Pioli. Pure il portale Eurobet per l’1×2 consegna al Genoa la quota di 7.00 per il successo, mentre la vittoria del Milan è stata data a 1.42: il pari vale 4.85.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA MILAN

LE MOSSE DI MARAN

Fissato il consueto 4-4-2 per le probabili formazioni di Genoa e Milan, come abbiamo accennato prima, Maran dovrà fare i conti con un gran numero di assenti: per fortuna il tecnico ha recuperato almeno Badelj e Criscito, che dunque saranno titolari. Il primo si farà trovare pronto nello schieramento di centrocampo, in compagnia di Lerager: ai lati completeranno il modulo Sturato e Pjaca. Il secondo si accomoderà in difesa e al fianco del centrale ex juventus si collocherà Bani: Goldaniga e Pellegrini saranno le prime scelte in corsia. In attacco poi non vi sono grandi dubbi per le due punte: anche nella 12^ giornata di Serie A, le prime scelte saranno Scamacca e Shomurodov, anche se Pandev rimane valida alternativa dalla panchina.

LE SCELTE DI PIOLI

Come abbiamo accennato prima, pure Pioli conta alcuni assenti importanti, nel disegnare le probabili formazioni di Genoa e Milan. Questo già in difesa: senza Gabbia e Kjaer sarà Pierre Kalulu (che ha debuttato coi rossoneri solo pochi giorni fa contro lo Sparta Praga) a far compagnia a Romagnoli dal primo minuto, mentre come al solito Calabria e Theo Hernandez si collocheranno sull’esterno. Per il centrocampo invece si farà sentire l’out di Bennacer, ancora non al top della condizione: sarà allora Tonali il favorito per la maglia da titolare in compagnia di Kessie. In attacco infine dovrebbe disertare ancora una volta Zlatan Ibrahimovic: sarà allora Ante Rebic a fare da prima punta, con Hauge e Saelemaekers titolari sull’esterno e Hakan Calhanoglu, perno sulla trequarti.

IL TABELLINO

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Criscito, Pellegrini; Pjaca, Badelj, Lerager, Sturaro; Scamacca, Shomurodov. All. Maran.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli.



