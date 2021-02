Probabili formazioni Genoa Napoli/ Diretta tv, Destro sicuro titolare al Marassi

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI: CHI DOMANI IN CAMPO?

Siamo alla vigilia della sfida tra Genoa e Napoli, in programma per la 21^ giornata domani al Marassi per le ore 20.45: andiamo a vedere quali saranno le probabili formazioni della partita. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le scelte di Mister Ballardini per sfidare una grande del campionato come è il Napoli: il tecnico di Ravenna ha dato nuovo sprint al grifone, che sta inanellando parecchi risultati positivi (l’ultimo il 3-0 inferto al Crotone settimana scorsa), e certo ha preparato al meglio i suoi per la sfida di domani sera. La quale pure si annuncia come incontro non facilissimo per i campani, sempre fragili in questo momento della stagione. Di ritorno poi da un gravoso impegno contro l’Atalanta per la semifinale di Coppa Italia, la squadra di Gattuso si appresta a scendere in campo con qualche dubbio sulle condizioni di alcuni suoi big (Osimhen e Mertens in primis). Quella al Marassi sarà trasferta sicuramente impegnativa: andiamo allora a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Genoa Napoli.

GENOA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE I MATCH

Comunichiamo agli appassionati che Genoa Napoli sarà visibile in diretta tv domani sul canale Dazn 1 per gli abbonati a Sky Sport che abbiano attivato la corrispondente opzione, oppure ci sarà la diretta streaming video, che sarà garantita invece agli abbonati di Dazn, perché questa è una delle partite del turno che saranno trasmesse dalla piattaforma digitale.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

LE MOSSE DI BALLARDINI

Cominciando dai padroni di casa, va detto che per le probabili formazioni di Genoa Napoli, Mister Ballardini non dovrebbe rinunciare al 3-5-2 come schieramento di base: qui poi saranno diverse le conferme rispetto all’11 che ha ben fatto contro gli squali lo scorso fine settimana. Ecco infatti che già in attacco si va verso la conferma del duo Destro-Shomurodov, visto che l’ex Bologna è fresco di doppietta: alle loro spalle saranno pronti a supporto come esterni di centrocampo Czyborra e Zappacosta. Per la mediana troveremo poi pronti dal primo minuto uno degli ultimi colpi di mercato Kevin Strootman, accompagnato da Badelj e Zajc. Poche novità poi in difesa con Criscito, Radovanovic e Masiello posti davanti al solito Perin: occhio però a Goldaniga, pronto in panchina.

LE SCELTE DI GATTUSO

Qualche ballottaggio in piò si accende invece nella metà campo degli azzurri, considerato che oltre a gestire il doppio impegno, Gattuso ha ancora da valutare le condizioni di parecchi giocatori in dubbio, come i già citati Osimhen e Mertens. Ipotizzando che i due non siano ancora in condizione di partire dal primo minuto di gioco, ecco che nel 4-2-3-1 vedremo pronti dal primo minuto Andrea Petagna come prima punta, accompagnato da Lozano e Insigne sull’esterno e da Zielinski per la trequarti. In mediana saranno poi ballottaggi aperti: per due maglie infatti sono a disposizione Bakayoko, Demme ed Elmas (se nel frattempo il tecnico non recupererà Fabian Ruiz). È in difesa che poi arrivano le prime certezze: davanti a Meret, domani dovrebbe esserci spazio per Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, pur con Hysaj e Maksimovic sempre a disposizione.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov All. Ballardini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, M Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna All. Gattuso



