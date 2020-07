Probabili formazioni Genoa Napoli/ Diretta tv, Gattuso perde due pedine (Serie A)

Studiamo le probabili formazioni di Genoa Napoli: la partita valida per la 31^ giornata di Serie A 2019-2020 si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 8 luglio, presso il Luigi Ferraris. I partenopei hanno battuto la Roma nella sfida diretta e l’hanno agganciata al quinto posto: possiamo dire che, al netto di voler chiudere in bellezza con la miglior classifica possibile, per Gennaro Gattuso il campionato è finito avendo ottenuto il pass per i gironi di Europa League – vincendo la Coppa Italia – e non potendo più raggiungere la quarta piazza, visto che l’Atalanta ha 15 punti di vantaggio. Il Genoa invece è costretto a soffrire forse fino al termine: il pareggio strappato a Udine all’ultimo secondo del recupero-fiume è stato prezioso per autostima e morale, ma a livello di classifica ha di fatto lasciato le cose come stavano e dunque rimane anche la necessità di fare punti per allontanare la zona calda. Vediamo allora in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco a Marassi: aspettiamo con trepidazione che prenda il via la partita e nel frattempo analizziamo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Genoa Napoli.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Genoa Napoli sarà visibile in diretta tv sui canali della televisione satellitare: nello specifico gli abbonati Sky potranno rivolgersi a Sky Sport Serie A che troveranno al numero 202 del loro decoder. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

I DUBBI DI NICOLA

Nelle probabili formazioni di Genoa Napoli Davide Nicola spera di ritrovare Criscito, ma le condizioni del capitano sono ancora precarie: al massimo sarà panchina, con Barreca che agirà sulla corsia sinistra. Rispetto al pareggio della Dacia Arena torna Schone, che si riprende il posto di regista; in mezzo al campo invece può esserci Cassata, pronto a sostituire Behrami (un ex) con la conferma di Sturaro, mentre sulla corsia destra pronto Ghiglione che manderebbe Biraschi verso la panchina. In porta chiaramente giocherà Perin; davanti a lui possibilità per Soumaoro come leader di una difesa che il tecnico disporrà a tre e che verrà completata da Cristian Romero e Andrea Masiello. Davanti, in questo momento l’intoccabile è Pinamonti che è tornato a segnare: a fargli compagnia difficile che ci sia Sanabria che rappresenta più che altro il suo sostituto, più semplice vedere Iago Falque o magari fin dal primo minuto il grande ex Pandev.

LE SCELTE DI GATTUSO

Due gli squalificati per Gennaro Gattuso: Koulibaly e Demme non compaiono nelle probabili formazioni di Genoa Napoli. Scontata allora la coppia centrale davanti a Meret, con la conferma di Manolas e l’inserimento di Nikola Maksimovic; rifiaterà Mario Rui che verrà sostituito da Hysaj o Ghoulam, mentre a destra dovrebbe esserci ancora una volta Di Lorenzo. Le due mezzali, visto anche che Allan non è al 100%, potrebbero essere ancora Fabian Ruiz e Zielinski ma Elmas spera di avere una maglia; quasi certamente sarà Lobotka a operare come perno centrale e metronomo davanti alla difesa, così come viene dato per sicuro il posto di Mertens come prima punta. Ai lati del belga, possibilità per Politano e Lozano: difficilmente entrambi saranno in campo dal primo minuto, puntiamo allora sul messicano che appare in crescita e che potrebbe dare un po’ di riposo a Callejon, con la conferma di Lorenzo Insigne come esterno di sinistra.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Perin; C. Romero, Soumaoro, A. Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Iago Falque, Pinamonti

A disposizione: Ichazo, Goldaniga, C. Zapata, Biraschi, Eriksson, Lerager, Behrami, Jagiello, Pandev, Sanabria, Destro, Favilli

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: –

Indisponibili: Radovanovic, Criscito

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Ni. Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Ghoulam, Mario Rui, Allan, Elmas, Younes, Callejon, Politano, Milik, F. Llorente

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Koulibaly, Demme

Indisponibili: Malcuit



© RIPRODUZIONE RISERVATA