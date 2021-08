Probabili formazioni Genoa Napoli/ Diretta tv, in attacco c’è Petagna (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI: CHI GIOCA A MARASSI?

Con le probabili formazioni di Genoa Napoli andiamo a leggere le scelte che i due allenatori opereranno per la partita che si gioca alle ore 18:30 di sabato 28 agosto, valida per la seconda giornata di Serie A 2021-2022. È già una sfida delicatissima per il Grifone che, sconfitto nettamente a San Siro dall’Inter, ha bisogno di punti ma gioca oggi contro un’altra big, dovendo anche definire gli ultimissimi giorni di un calciomercato che, come al solito, potrebbe rivoluzionare la rosa.

Il Napoli non ha di questi problemi, o forse li ha al contrario: per il momento le operazioni estive non ci sono state se non una soltanto (e “minore”), dunque per ora si lavora con gli stessi effettivi della passata stagione che dovranno eventualmente mostrare i loro miglioramenti. Aspettiamo dunque che arrivi sabato per la partita, intanto però possiamo fare una rapida valutazione sugli schieramenti in campo a Marassi, leggendo insieme le probabili formazioni di Genoa Napoli.

La diretta tv di Genoa Napoli viene trasmessa su DAZN, in esclusiva: il campionato di Serie A per questa stagione è appannaggio di questa piattaforma che si è assicurata i diritti, e “lascia” alla televisione satellitare (mandandole comunque in onda) tre partite per giornata. La visione sarà dunque in diretta streaming video: si potrà assistervi con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone oppure sfruttando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

LE SCELTE DI BALLARDINI

Davide Ballardini per Genoa Napoli non conta sui calciatori considerati in uscita, o quelli già partiti ovviamente: dunque nel suo 3-5-2 potremmo avere Pandev, grande ex della sfida, titolare con al suo fianco il giovane Yayah Kallon, un reparto che per il momento non concede troppe certezze. Leggermente meglio il centrocampo, comandato da Badelj: a fianco del croato ci sarà Sturaro che conosce benissimo l’ambiente e può portare l’esperienza derivatagli dagli anni con la Juventus, a completare questa linea mediana ecco Hernani arrivato dal Parma e poi i due laterali, che saranno Sabelli e Cambiaso.

Per quanto riguarda invece la difesa, spicca il nome di Vanheusden che per il momento dovrebbe essere il giocatore di riferimento a protezione di Sirigu, al primo anno con la maglia del Genoa; poi avremo Biraschi e ovviamente Criscito, il capitano che contro il Napoli gioca sempre una partita speciale e rappresenta la continuità con il passato rossoblu.

I DUBBI DI SPALLETTI

Per Genoa Napoli Luciano Spalletti non cambia, anche perché le scelte a disposizione non sono tantissime: non in attacco, dove Osimhen è squalificato e Mertens ancora ai box. C’è una mezza idea di mandare in campo Lozano come centravanti, ma in realtà il messicano dovrebbe finire in panchina con Petagna che invece sarebbe scelto nel ruolo di prima punta; titolare a destra sarà a questo punto Politano, mentre sull’altro versante non c’è dubbio alcuno sulla presenza di Lorenzo Insigne, che dovrebbe finalmente aver chiuso la telenovela di calciomercato.

Elmas sarà il giocatore che agirà in posizione centrale, a caccia di conferme dopo il gol segnato contro il Venezia; in mediana manca ancora Demme che ne avrà per un po’, quindi viaggia verso un’altra maglia dal primo minuto Lobotka che sarà affiancato da Fabian Ruiz. In difesa è arrivato Juan Jesus, che però al momento è indietro nelle gerarchie: in mezzo spazio a Manolas e Koulibaly come sempre, a sinistra Mario Rui sarà titolare con Di Lorenzo dall’altra parte, in porta gioca Meret.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Y. Kallon. Allenatore: Davide Ballardini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, L. Insigne; Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti



