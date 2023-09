PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI/ Diretta tv: Strootman vs Lobotka (Serie A 4^ giornata, 15 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI: A CENTROCAMPO

Andiamo a scoprire cosa possiamo dire delle probabili formazioni di Genoa Napoli per quanto riguarda il centrocampo. Due veterani e un giovane nella linea mediana di Alberto Gilardino: a giocare infatti dovrebbero essere Milan Badelj, che nella nostra Serie A ha vestito anche e soprattutto le maglie di Fiorentina e Lazio, e Kevin Strootman che era stato un grande acquisto della Roma nell’estate di dieci anni fa, aveva avuto un impatto devastante sui giallorossi (allenati da Rudi Garcia, che domani sarà suo avversario) ma poi aveva iniziato un lunghissimo calvario tra gravi infortuni e ricadute, perdendo probabilmente gli anni più floridi della carriera. Insieme a questi due ecco il danese Morten Frendrup, classe 2001, di cui Alberto Gilardino si fida molto.

Anche nel Napoli che arriva a Marassi non ci saranno sorprese: giocheranno regolarmente André Zambo Anguissa e Piotr Zielinski sulle mezzali, con Stanislav Lobotka a occuparsi della regia. Aspettiamo ancora che arrivi il momento di Jens Cajuste: titolare contro il Frosinone per emergenza, lo svedese è stato comunque acquistato dai partenopei per fornire un’alternativa a centrocampo e dunque il suo minutaggio potrebbe essere limitato, Rudi Garcia però sa di poterlo utilizzare a partita in corso e così potrebbe essere anche sabato sera a Marassi. (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA A MARASSI?

Le probabili formazioni di Genoa Napoli ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 16 settembre, per la quarta giornata di Serie A 2023-2024: archiviata la sosta per le nazionali si torna a giocare in campionato, e il Napoli è già chiamato a fornire delle risposte dopo aver perso in casa contro la Lazio. Anche l’anno scorso, nella trionfale stagione chiusa con lo scudetto, i partenopei non erano partiti benissimo: ovviamente non è il caso di fare drammi a metà settembre, ma è chiaro che ora ci si aspetti una reazione di qualità al Luigi Ferraris.

Il Genoa invece il colpo in Serie A lo ha fatto proprio contro i biancocelesti, sbancando lo stadio Olimpico; peccato che prima e dopo siano arrivate le sconfitte contro Fiorentina e Torino, Alberto Gilardino sa che la strada verso la salvezza sarà lunga e vorrà provare a prendersi almeno un pareggio contro i campioni d’Italia. Aspettando che arrivi sabato sera, proviamo subito a fare qualche approfondimento sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare a Marassi, andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Genoa Napoli.

DIRETTA GENOA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Napoli sarà trasmessa anche sui canali della televisione satellitare: è una delle partite che per questa quarta giornata di Serie A gode della copertura dei canali Sky, che forniranno l’opzione della diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Naturalmente poi questo match del massimo campionato di calcio verrà garantito, come l’intero pacchetto della Serie A, anche dalla piattaforma DAZN: sarà sempre una visione in mobilità attraverso apparecchi come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

GLI 11 DI GILARDINO

In Genoa Napoli Gilardino insiste sul modulo ad albero di Natale, quindi un centrocampo a tre con due trequartisti a supporto di un attaccante: davanti a tutti come punto di riferimento ci sarà ancora Retegui, alle spalle dell’italo-argentino i favoriti restano Malinovskyi, grande acquisto estivo tornato in Serie A dopo l’esperienza a Marsiglia, e Gudmundsson che è stato protagonista nella promozione del Genoa. In mezzo al campo avremo due veterani come Badelj, schierato in cabina di regia, e Strootman che prenderà una delle due posizioni da interno; a completare questa linea dovrebbe essere invece Frendrup. In difesa, a protezione del portiere Josep Martinez, dovremmo vedere Bani e Dragusin con il primo che prenderà il posto di Vogliacco, non al top della condizione; Sabelli giocherà come esterno di spinta a destra, sull’altro versante invece avremo invece un terzino più fisso come Vasquez, che di fatto è un centrale adattato.

LE SCELTE DI GARCIA

Rudi Garcia deve valutare le condizioni di Politano, che ha saltato la partita dell’Italia contro l’Ucraina: al suo posto in Genoa Napoli potremmo allora vedere Raspadori schierato a destra, da verificare ancora la disponibilità dell’ultimo arrivato Lindstrom. Osimhen sarà chiaramente il centravanti, con Kvaratskhelia pronto a giocare sulla corsia mancina del tridente; a centrocampo non dovrebbe cambiare nulla con Lobotka che sarà il regista (anche lui deve salire di colpi nel rendimento), Zambo Anguissa posizionato sul centrodestra e Zielinski sull’altro versante del campo. Il ballottaggio potrebbe riguardare la difesa, a dire il vero ce ne sono due idealmente aperti: Juan Jesus rimane favorito su Natan per affiancare Rrahmani al centro del reparto, Mathias Olivera parte ancora in vantaggio su Mario Rui a sinistra. A destra scontata la presenza di Di Lorenzo, così come quella di Meret che sarà il portiere del Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI: IL TABELLINO

GENOA (4-3-2-1): J. Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia











