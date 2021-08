Probabili formazioni Genoa Napoli/ Quote, nessuna novità per Ballardini

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà solo questa sera alle ore 18.30 tra le mura del Marassi la sfida della 2^ giornata della Serie A tra Genoa e Napoli: vediamo allora che cosa potrebbero riservarci le probabili formazioni del big match. L’attesa verso la sfida in terra ligure è grande: il grifone è un padrone di casa complicato e gli azzurri di Spalletti, pur dopo il successo conseguito contro il Venezia non possono fare un passo falso. Pure per il tecnico dei campani non sarà facile, tenuto conto che nel secondo turno certo mancheranno Osimhen come Mertens e Demme.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI/ Diretta tv, Spalletti in emergenza in attacco

Di contro poi un club ben motivato come è quello ligure: nei giorni scorsi Ballardini ha certo caricato i suoi per vendicare il pensassimo KO rimediato con l’Inter al debutto stagionale. I rossoblu sono dunque pronti a vedere cara la pelle e l’incontro di oggi si annuncia infuocato. Vediamo allora come i due allenatori si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Genoa Napoli.

DIRETTA/ Genoa Pescara Primavera (risultato finale 6-0) tv: Grifoncini in goleada

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè il grifone sa essere rivale tignoso, pure per il pronostico del match non esitiamo a dare agli azzurri il favore al successo. Il portale Eurobet per l’1×2 del match fissa a 1.55 la vittoria del Napoli contro il più alto 5.85 per il successo del Genoa: il pareggio vale 4.30.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

LE MOSSE DI BALLARDINI

Per le probabili formazioni di Genoa Napoli Ballardini dovrebbe aver preparato un buon 3-5-2, dove pure ritroverà Behrami dopo la squalifica (ma sarà costretto a rinunciare a un acciaccato Bani). A centrocampo pure questa sera dovrebbe esserci spazio per Badelj, con Sturaro e Hernani: toccherà a Sabelli e Cambiaso agire dal primo minuto come esterni di reparto. Spazio poi per Pandev e Kallon in attacco anche se quest’ultimo rischia il posto in favore Di Ekuban, che potrebbe intervenire a match in corso. Poche novità poi per la difesa, con Biraschi, Vanheusden e Criscito confermati dal primo minuto davanti a Sirigu.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Fatta eccezion degli assenti e degli acciaccati pure per Spalletti non ci saranno grandi novità per le probabili formazioni di Genoa Napoli. Nel consueto 4-2-3-1 di partenza, ecco che avremo Meret tra i pali e davanti al numero 1, Manolas e Koulibaly, con di Lorenzo e Mario Rui sull’esterno: attenzione al greco, che rischia il posto in favore di Rrahmani. Per il centrocampo dei campani come detto mancherà Demme: saranno Lobotka e Fabian Ruiz i titolari annunciati, magari alle spalle di Elmas, fisso sulla linea della trequarti (Zielinski non è al top della condizione). Senza Osimhen in prima punta, questa sera potrebbe essere la serata di Petagna come titolare: al suo fianco Politano e Insigne, con Lozano possibile jolly dalla panchina.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Sirigu; Criscito, Vanheusen, Biraschi; Cambiaso, Hernani, Badelj, Sturaro, Sabelli; Pandev, Kallon All. Ballardini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; M Rui, Koulibaly, Manolas, Di Lorenzo; F Ruiz, Lobotka; Insigne, Elmas, Politano; Petagna All. Spalletti



© RIPRODUZIONE RISERVATA