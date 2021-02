Probabili formazioni Genoa Napoli/ Quote, tanti dubbi per Gennaro Gattuso (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI: CHI IN CAMPO QUESTA SERA?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Genoa Napoli, sfida valida per la 21^ giornata della Serie A, in programma oggi al Marassi alle ore 20.45. Dopo anche un duro impegno in Coppa Italia, la squadra di Gattuso torna in campo per il campionato, con dubbi e preoccupazioni non di poco conto. La formazione azzurra deve oggi assolutamente vincere per potere rimanere incollata nella zona UEFA della classifica: pure non sono davvero pochi i punti di domanda che si accendono nello spogliatoio partenopeo, dal modulo da usare, fino all’effettiva disponibilità e condizioni di alcuni suoi big, da Osimhen a Mertens fino a Fabian Ruiz. Il tutto contro una squadra in ottima forma e in grande rilancio come è il Genoa di Ballardini. Con un nuovo allenatore e importanti innesti dal mercato (uno su tutti Kevin Strootman), il grifone pare veramente risorto e oggi punterà naturalmente al colpaccio tra le mura di casa. Non sarà dunque sfida facile o scontata quella di questa sera: vediamo come gli allenatori si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Genoa Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 21^ giornata di Serie A, il favore del pronostico, complice certo anche la classifica, va agli azzurri, almeno secondo i principali portali di scommesse. Anche la Snai nell’1×2 della sfida ha fissato a 1.67 la vittoria del Napoli, contro il piano elevato 5.00 segnato per il successo del Genoa: il pareggio è stato quotato invece a 3.80.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI

LE MOSSE DI BALLARDINI

Per le probabili formazioni di Genoa e Napoli, ecco che Mister Ballardini pare avere ben poco dubbi nell’assegnare le maglie da titolari per il 3-5-2: pure ricordiamo che qui ancora una volta risulteranno indisponibili Biraschi, Paleari e Cassata. Partendo dalla difesa, vediamo bene che questa sera si accomodarono davanti al solito numero 1 Perin Masiello, Radovaniovic e Criscito: recuperabile ma probabilmente solo per la panchina Cristian Zapata. A centrocampo sarà poi spazio dal primo minuto per Badelj e Zajc al centro del reparto, come pure per Kevin Strootman, davvero un asso nella manica del tecnico rossoblu: in corsia si faranno avanti dal primo minuto Zappacosta e Czyborra, con solo quest’ultimo in dubbio, sempre che venga avanzato Criscito dalla difesa. Per l’attacco ecco che Ballardini si affiderà al consolidato duo Destro-Shomurodov: occhio poi alle Bologna: autore di una bellissima doppietta solo pochi giorni fa col Crotone.

LE SCELTE DI GATTUSO

Dubbi di modulo per Mister Gattuso: per le probabili formazioni di Genoa Napoli meglio optare per il 4-2-3-1 o un più comodo 4-3-3? E il 3-4-3 visto solo pochi giorni fa in Coppa? Difficile immaginare le scelte del tecnico ma vogliamo dare fiducia al primo degli schieramenti presentati. In tal senso ecco che pronto in attacco si farà vedere come prima punta (nonostante qualche acciacco) Andrea Petagna, accompagnato sull’esterno da Insigne e Lozano, mentre Zienlinski occuperà lo spazio sulla tre quarti. Di conseguenza a centrocampo dovrebbe essere spazio per Demme e Bakayoko, anche se chiaramente le alternative dalla panchina non mancano. In difesa si andrebbe poi per la riconferma del duo Manolas-Koulibaly, mentre sull’esterno sarebbero pronti sia Mario Rui che Di Lorenzo: Maksimovic e Hysaj rimangono in attesa della loro chance.

IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badalj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov All. Ballardini.

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, M Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna All. Gattuso



