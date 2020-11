Probabili formazioni Genoa Roma/ Diretta tv, Dzeko out per Covid (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani e tra le mura dello stadio Marassi di Genova alle ore 15.00 la sfida per la settima giornata del campionato di Serie A tra Genoa e Roma: vediamone le probabili formazioni. Siamo infatti ben impazienti di conoscere le mosse di Maran come di Fonseca, per un big match dall’esito affatto scontato e dove verranno messi in palio tre punti di gran peso. I liguri dopo tutto arrivano dall’ennesimo KO (recuperato in settimana contro il Torino) e sono impazienti di tornare a festeggiare un successo che li rilanci in campionato. Non meno affamati i giallorossi, in gran stato di forma e di ritorno poi da uno spettacolare 5-0 inferto al Cluj solo pochi giorni nel turno di Europa League. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Genoa Roma, alla vigilia del big match.

GENOA ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Roma sarà trasmessa sul canale DAZN1: lo trovate al numero 209 del decoder Sky, dunque l’appuntamento qui è riservato ai clienti della televisione satellitare con almeno tre anni di abbonamento. Per gli abbonati DAZN invece il sistema per seguire la partita resta quello della diretta streaming video, installando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzando una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

LE MOSSE DI MARAN

Per le probabili formazioni di Genoa Roma, Rolando Maran dovrebbe affidarsi al consolidato 4-3-1-2, dove pure mancheranno alcuni big, come l’ex del match Zappacosta. Nessun problema per il tecnico che allora nella mediana a tre dovrebbe dare spazio dal primo minuto a Behrami, Badelj e Rovella, sempre che non intervenga Radovanovic. Pure in attacco le maglie in casa ligure paiono già consegnate: dovrebbe essere Scamacca il titolare in punta al fianco di Pandev, mentre Zajc si accomoderà sulla tre quarti. Tornando indietro ricordiamo che domani al Marassi sarà sempre Mattia Perin il titolare tra i pali: Biraschi, Goldaniga, Zapata e Criscito saranno le prime scelte di Maran per il reparto difensivo, pur con Ghiglione a disposizione.

LE SCELTE DI FONSECA

Sarà poi piccolo turnover in casa giallorossa: rispetto all’11 sceso in campo per l’Europa League lo scorso giovedì, ecco che domani Fonseca dovrebbe fissare alcuni cambi. Specie in attacco dove sicuramente non rivedremo titolare in prima punta Edin Dzeko, fuori per Covid: al fianco di Mayoral saranno poi Mkhitaryan e Pedro le prime scelte dell’allenatore (con Carles Perez in dubbio per acciacchi muscolari). A centrocampo via libera al consolidato duo Pellegrini-Veretout, con Spinazzola e Karsdorp prima scelte per le corsie esterne del reparto, pur con Bruno Peres pronto in panchina. Modifiche rispetto all’ultimo undici anche in difesa: di fronte a Mirante, titolare per la Serie A, domani rivedremo dal primo minuto Ibanez, Smalling e Mancini.

IL TABELLINO

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Zajc; Pandev, Scamacca All. Maran

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Veretout, Pellegrini. Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral All. Fonseca



© RIPRODUZIONE RISERVATA