PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA/ Diretta tv, Kevin Strootman è il grande ex (Serie A, oggi 27 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA: IL CENTROCAMPO

Parliamo ancora delle probabili formazioni di Genoa Roma, per evidenziare adesso le mosse dei due allenatori Alberto Gilardino e José Mourinho nei rispettivi reparti di centrocampo. Il Grifone utilizza un modulo 4-4-2 e questo significa che nel cuore della mediana dovremmo vedere Badelj e il grande ex della partita Strootman, mentre gli esterni di centrocampo del Genoa potrebbero essere Sabelli (a sua volta cresciuto nella Roma) a destra e Frendrup a sinistra.

Il modulo è invece il 3-5-2 per gli ospiti della Roma e José Mourinho sembra avere qualche dubbio in più circa i nomi degli interpreti dal primo minuto: indichiamo Kristensen a destra, poi Paredes e Aouar che dovrebbero essere i favoriti (ma il secondo è fortemente insidiato per una maglia da titolare dal giovane Bove) per affiancare la certezza Cristante nel cuore della mediana, infine ecco Spinazzola che potrebbe essere l’esterno sinistro titolare della Roma, ma per farlo dovrà vincere la concorrenza di Zalewski. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GENOA ROMA: CHI GIOCA A MARASSI?

Con le probabili formazioni di Genoa Roma parliamo della partita che si gioca alle ore 20:45 di giovedì 28 settembre, ed è quella che chiude la sesta giornata di Serie A 2023-2024. Per la Roma un altro banco di prova importante: la squadra di José Mourinho è incappata in un altro pareggio, stavolta sul campo del Torino, e la sua classifica inizia a farsi preoccupante anche se il tempo per recuperare c’è tutto, e alcuni giocatori (per esempio Romelu Lukaku) stanno comunque entrando in ritmo e lasciano intendere che la situazione possa migliorare anche rapidamente.

Il Genoa naviga a metà del guado, per così dire: alterna belle prestazioni con ottimi risultati (vittoria sul campo della Lazio) ad altre in cui non riesce a esprimersi, venerdì ha perso a Lecce e, al netto della straordinaria forma attuale dei salentini, è un ko che brucia in chiave salvezza. Ora comunque vedremo cosa succederà domani sera a Marassi, nel frattempo possiamo valutare con attenzione in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco andando a leggere insieme le probabili formazioni di Genoa Roma.

DIRETTA GENOA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile una diretta tv tradizionale di Genoa Roma: la partita infatti viene mandata in onda da DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le gare del campionato di Serie A “lasciandone” tre alla televisione satellitare, ma non quella in oggetto. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, naturalmente riservata agli abbonati della piattaforma: bisognerà attivare il servizio inserendo i dati del proprio abbonamento, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

LE SCELTE DI GILARDINO

Procedendo verso Genoa Roma possiamo notare che Alberto Gilardino deve fare a meno di Vogliacco e dello squalificato Martin: dunque Bani-Dragusin sarà la coppia centrale a protezione del portiere Josep Martinez, mentre sulle corsie laterali e nel resto della formazione del Grifone le sorprese dovrebbero essere poche. Sabelli, che è cresciuto nelle giovanili della Roma, gioca una partita speciale posizionandosi come terzino destro; sull’altro versante della difesa avremo invece Vasquez, ormai adattatosi a giocare come quarto nel reparto arretrato. A centrocampo il nome che spicca su tutti è quello di Strootman, grande ex; poi Badelj che come sempre sarà il perno centrale e il giocatore dal quale passeranno i palloni da “pulire”, sul centrosinistra agirà Frendrup. Poi la trequarti, con la qualità di Malinovskiy e Gudmundsson che però pe il momento si è accesa a intermittenza; davanti a tutti ovviamente c’è Retegui, che ha già punito la Lazio e spera di fare lo stesso contro l’altra squadra romanda del campionato.

LE MOSSE DI MOURINHO

Ancora qualche problema per José Mourinho, che in Genoa Roma non avrà a disposizione Renato Sanches e si presenta a Marassi con Lorenzo Pellegrini e Smalling in forte dubbio: il modulo rimane il 3-5-2 con N’Dicka che completa la difesa a protezione di Rui Patricio, gli altri due sono chiaramente Gianluca Mancini e Diego Llorente. Sulle corsie laterali dovrebbe tornare Spinazzola, che naturalmente giocherà a sinistra; panchina per il grande ex El Shaarawy, una leggera possibilità di essere titolare potrebbe invece averla Zalewski. Poi avremo Rasmus Kristensen sulla fascia destra, in mezzo titolare Leandro Paredes che dovrebbe giocare come mezzala con Cristante adibito a regista in posizione centrale, sull’altro versante ecco invece Aouar. Davanti, Mourinho ha bisogno di certezze: per questo motivo dovrebbe continuare a cavalcare la grande coppia formata da Dybala e Lukaku, Belotti e Azmoun restano pronti a dire la loro nel corso del secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA: IL TABELLINO

GENOA (4-3-2-1): J. Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vaszquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskiy, Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, D. Llorente, N’Dicka; R. Kristensen, Paredes, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, R. Lukaku. Allenatore: José Mourinho











