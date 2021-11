Probabili formazioni Genoa Roma/ Diretta tv, la prima rossoblu di Sheva (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA: CHI GIOCA A MARASSI?

Eccoci all’appuntamento con le probabili formazioni di Genoa Roma: la partita si gioca alle ore 20:45 di domenica 21 novembre, e naturalmente uno dei grandi motivi di interesse è legato all’esordio di Andriy Shevchenko sulla panchina del Grifone, che ha esonerato Davide Ballardini che, ancora una volta, si è confermato allenatore fantastico in corsa ma mediocre a inizio stagione. Shevchenko torna dunque in Italia e avrà il compito di salvare un Genoa la cui classifica è brutta (terzultimo posto in compagnia della Sampdoria) e si trova subito di fronte quel José Mourinho con cui le cose non avevano funzionato al Chelsea.

Ora, nella 13^ giornata di Serie A 2021-2022, per lo Special One si tratta di rimettere in carreggiata una Roma che sta sbandando, ha perso 3-2 a Venezia (terzo ko esterno con risultato identico) e rischia di perdere la bussola, perché ben conosciamo gli spifferi di un ambiente mai davvero tranquillo. Sarà interessante scoprire in che modo i due allenatori metteranno in campo le loro squadre, e allora scopriamolo subito: aspettando che si giochi, proviamo a valutare dubbi e certezze da una parte e dall’altra leggendo insieme le probabili formazioni di Genoa Roma.

DIRETTA GENOA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile una diretta tv di Genoa Roma, perché questa partita non viene trasmessa sui canali della televisione satellitare vista la fascia oraria in cui si gioca; dunque l’appuntamento è riservato ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che è broadcaster della Serie A per questa stagione e ne fornisce tutti i match in diretta streaming video. Dovrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

IL PRIMO 11 DI SHEVCHENKO

La prima formazione di Shevchenko, per Genoa Roma, dovrebbe essere un 4-3-1-2 ma il modulo potrebbe cambiare: intanto ci sono indisponibili di cui tener conto, già Sirigu non è certissimo di giocare (pronto Semper) mentre in difesa mancano Fares e Criscito, dunque Cambiaso giocherà a sinistra con Ghiglione che si occuperà dell’altra corsia, mentre in mezzo alla difesa i due titolari dovrebbero essere Biraschi e Vasquez. A centrocampo il tecnico ucraino conferma Badelj in cabina di regia; ai suoi lati potrebbero giocare Abdoulaye Touré e Rovella che al momento appaiono favoriti su una concorrenza rappresentata da Sturaro e Melegoni, ma è rientrato Hernani che dunque potrebbe avere una maglia. Davanti invece, attenzione: non ce la fa Destro, quasi certo che Pandev sarà titolare ma per affiancare il veterano macedone le alternative sono Flavio Bianchi e Yayah Kallon. Come trequartista invece Shevchenko pensa soprattutto al cileno Galdames, che con Ballardini non aveva trovato tantissimo spazio.

LE SCELTE DI MOURINHO

Ancora una volta José Mourinho deve fare i conti con gli infortuni: si è fatto male Kumbulla, Smalling non è al top e Matias Viña potrebbe non recuperare. La risultante per Genoa Roma dovrebbe essere la conferma della difesa a tre già vista a Venezia: un modulo che prevede l’arretramento di Cristante sulla linea di retroguardia, l’ex Milan e Atalanta sarà il centrale stretto tra Gianluca Mancini e Ibañez con Rui Patricio tra i pali. Sugli esterni invece un terzino di ruolo (Karsdorp) e di fatto un fantasista come El Shaarawy, con questo modulo inoltre non dovrebbe esserci spazio per Zaniolo che tra l’altro è anche acciaccato, e al pari di Lorenzo Pellegrini non ha giocato in nazionale. Con entrambi out, Mourinho si affiderebbe a Mkhitaryan per la trequarti; in attacco si prosegue con il tandem, e con Shomurodov (ex della partita) favorito per affiancare Abraham; a centrocampo invece Veretout ci sarà, e con lui se Cristante agirà in difesa ci sarà il giovane Darboe.

IL TABELLINO

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Ghiglione, Biraschi, Vasquez, Cambiaso; A. Touré, Badelj, Rovella; Galdames; F. Bianchi, Pandev. Allenatore: Andriy Shevchenko

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; G. Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp. Veretout, Darboe, El Shaarawy; Lo. Pellegrini; Shomurodov, Abraham. Allenatore: José Mourinho



