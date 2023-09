PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA/ Quote: Smalling salta anche Marassi (Serie A, oggi 28 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA: GLI ASSENTI

Gli assenti saranno una voce piuttosto significativa nelle probabili formazioni di Genoa Roma. Il Grifone padrone di casa dovrà infatti rinunciare allo squalificato Martin ed inoltre a Vogliacco, alle prese con una distrazione della muscolatura flessoria della coscia; tuttavia José Mourinho ha maggiori problemi rispetto al giovane collega Alberto Gilardino. La Roma dello Special One vede sempre acciaccato Smalling e alle prese con un problema al flessore destro capitan Pellegrini, ma poi ci sono anche i tre infortunati più seri.

Si comincia naturalmente da Kumbulla e dalla rottura del crociato del ginocchio destro che lo terrà fuori fino a dicembre, mentre si parla di febbraio 2024 per Abraham, sempre per la rottura del legamento crociato anteriore, avvenuta più tardi rispetto al compagno di squadra. Infine, è fermo ai box l’acquisto estivo Renato Sanches, che ha infatti riportato una lesione di primo grado alla coscia destra e starà fermo fino a dopo la prossima sosta per le Nazionali. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GENOA ROMA: CHI GIOCA A MARASSI?

Studiamo le probabili formazioni di Genoa Roma, partita che alle ore 20:45 di giovedì 28 settembre, presso il Luigi Ferraris, chiude la sesta giornata di Serie A 2023-2024: snodo importante per la squadra giallorossa, che arriva dal pareggio di Torino e ha così confermato le sue difficoltà iniziali. Il roboante 7-0 all’Empoli rimane l’unica vittoria centrata dalla Roma, che tra infortuni e ritardo nel trovare la quadratura del cerchio si trova pericolosamente vicina alla zona retrocessione, per quanto ovviamente sia ancora presto tracciare bilanci approfonditi.

Anche il Genoa sta faticando, ma bisogna usare le debite proporzioni visto che il Genoa è una neopromossa che deve innanzitutto pensare a salvarsi; ad ogni modo il Grifone ha perso sul campo del Lecce e ora ci può stare, considerando il passo dei salentini, ma devono iniziare a fare qualcosa di più offensivamente. Aspettando che a Marassi si giochi, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori tra qualche ora, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Genoa Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso relativo alle probabili formazioni di Genoa Roma, andiamo adesso a studiare il pronostico su questa partita valida per la 6^ giornata di Serie A, con le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 3,70 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,25 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 2,10 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

LE SCELTE DI GILARDINO

Alberto Gilardino si gioca Genoa Roma con il solito albero di Natale: i due trequartisti alle spalle di Retegui sono Malinovskiy e Gudmundsson, e sono anche gli uomini chiamati ad accendere la luce e creare qualcosa di imprevedibile per aumentare la pericolosità offensiva di una squadra che fatica a segnare (attenzione a Messias, che naturalmente scalpita per una maglia da titolare). A supportare questi tre calciatori sarà un centrocampo nel quale il grande ex Strootman aiuterà in cabina di regia l’esperto Badelj, a completare questa linea dovrebbe essere invece Frendrup, al momento avanti nelle gerarchie rispetto a Thorsby e Jagiello. Per quanto riguarda la difesa, Vogliacco sarà out per questa partita e forse anche la prossima: dunque Bani e Dragusin formeranno la coppia centrale che si piazzerà davanti al portiere Josep Martinez, con Sabelli (altro ex questa sera) che giocherà come terzino destro e Vasquez schierato sull’altro versante.

LE MOSSE DI MOURINHO

Smalling e Lorenzo Pellegrini sono acciaccati, Renato Sanches non ce la fa: anche in Genoa Roma José Mourinho deve fare la conta dei giocatori pienamente disponibili, e nel suo 3-5-2 manderà ancora N’Dicka a completare la difesa con Gianluca Mancini e Diego Llorente, e ovviamente Rui Patricio a difendere la porta. Qualche alternativa in più negli altri reparti: in mezzo per esempio Edoardo Bove, che potrebbe prendere un posto sulle mezzali ma deve vincere la concorrenza di Leandro Paredes e Aouar, che al momento sembrano essere favoriti a meno che l’argentino prenda il ruolo di playmaker, qui però dovendosi scontrare con la concorrenza di Cristante. Rasmus Kristensen dovrebbe essere l’esterno destro, con Spinazzola in vantaggio su Zalewski ed El Shaarawy per ‘altra corsia; davanti invece scalpitano sia Azmoun che Belotti, ma come già detto ieri Mourinho vuole certezze e Romelu Lukaku viene da tre gol consecutivi, mentre Dybala è sostanzialmente intoccabile nel reparto offensivo della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA: IL TABELLINO

GENOA (4-3-2-1): J. Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vaszquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskiy, Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Alberto Gilardino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, D. Llorente, N’Dicka; R. Kristensen, Paredes, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, R. Lukaku. Allenatore: José Mourinho











