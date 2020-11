Probabili formazioni Genoa Roma/ Quote, pochi i dubbi per Maran (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA: SARA’ SFIDA BOLLENTE AL MARASSI

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Genoa Roma, big match della 7^ giornata del campionato della Serie A, che si accenderà solo questo pomeriggio, alle ore 15.00 tra le mura del Marassi. Siamo infatti davvero impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Maran come di Fonseca per quello che sarà un match vivacissimo. Padroni di casa saranno infatti i rossoblu, che intenzionati a riscattare l’ultimo KO rimediato col Torino nel recupero della 3^ giornata, sono pronti a mettere in scacco una big come è la squadra di Fonseca. La quale pure si presenta a tale trasferta ligure, motivata e in forma. In coppa come in campionato, i giallorossi stanno finalmente mettendo da parte punti consistenti, ed occorre ora capitalizzare questo ben momento prima dello stop per gli impegni delle nazionali. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Genoa Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché la formazione ligure sia avversario ben ostico, pure alla vigilia del big match di Serie A, è ai giallorossi che va il favore del pronostico. Il portale Snai per l’1×2 della partita ha fissato a 5.25 il successo del Genoa, contro il più asso 1.55 deciso per la vittoria della Roma: il pareggio pagherà la posta a 4.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

LE MOSSE DI MARAN

Per le probabili formazioni di Genoa Roma, Rolando Maran ha subito pronto un buon 4-3-2-1, dove non stanno poche le riconferme in campo. Questo già in attacco: con Goran Pandev titolare inamovibile vedremo dal primo minuto Scamacca, autore di uno splendido gol contro la Sampdoria nel Derby di domenica scorsa: al loro fianco ecco Pjaca, ormai ristabilito (ma con Zajc eventualmente pronto a prendere il suo posto). Nel centrocampo a 3 del grifone vedremo poi dal primo minuto Rovella, Badelj e Behrami, anche se dalla panchina scalpitano in cerca di spazio sia Radovanovic che Parigini. Saranno infine maglie consegnate nella difesa, dove chiaramente punto focale sarà il numero 1 Mattia Perin: davanti al portiere ex Juventus ecco che si faranno trovare pronti Biraschi, Goldaniga, Ghiglione e Criscito, pur con Ghiglione a disposizione in panchina.

LE SCELTE DI FONSECA

Rispetto al 3-4-2-1 che ha punito il Cluj solo in settimana nel terzo turno di Europa League, Fonseca per la sfida al Marassi dovrebbe richiamare in campo dal primo minuto alcuni titolari, tranne Edin Dzeko fermato dal Covid. A fianco di Mayoral saranno poi Mkhitaryan e Pedro a farsi avanti per completare il reparto offensivo. Sono già state consegnate poi le maglie nel centrocampo giallorosso: irrinunciabili ancora una volta Veretout e Pellegrini, con Bruno Peres e Spinazzola che che si candidano per la maglia da titolare. Attenzione per a Karsdorp e Cristante, pronti a intervenire anche a match in corso. Per la difesa della Roma, ecco che qui saranno possibili poi soluzioni differenti, nel reparto a 3 posto di fronte a Mirante: ad ora la prima ipotesi di Fonseca vede titolari Mancini, Smalling e Ibanez.

IL TABELLINO

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Ghiglione, Criscito; Rovella, Badelj, Behrami; Pandev, Pjaca; Scamacca. All. Maran

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca



