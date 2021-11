Probabili formazioni Genoa Roma/ Quote: tante assenze per tutti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Genoa Roma ci consentono di presentare il posticipo della tredicesima giornata di Serie A, una sfida affascinante dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi che accoglierà Andriy Shevchenko, alla sua prima uscita come allenatore del Genoa. C’è grande curiosità attorno a un ex giocatore che da attaccante ha fatto la storia ed è già stato c.t. dell’Ucraina, ma non ha mai guidato una squadra di club, potrebbe essere un azzardo per il Genoa che però ci crede per raggiungere la salvezza.

Dall’altra parte, ecco la Roma di José Mourinho, che invece di esperienza sulle panchine di club ne ha a valanghe. Tuttavia, la valanga (metaforica) è quella che rischia di travolgere la Roma in caso di un altro scivolone contro una piccola, dopo quello a Venezia prima della sosta. Per la Roma è dunque vietato sbagliare. Tutto ciò premesso, andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Genoa Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Scopriamo nel frattempo le quote per il pronostico su Genoa Roma. Ospiti favoriti, il segno 2 è quotato a 1,75 mentre poi si sale a quota 3,90 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

LE PRIME MOSSE DI SHEVCHENKO

Le probabili formazioni di Genoa Roma catalizzano la nostra attenzione sulle prime scelte di Andriy Shevchenko, che dovrebbe affidarsi a un 4-3-1-2, anche se il modulo potrebbe cambiare anche a causa del grande numero di giocatori indisponibili. Tenuto conto del bollettino medico, ecco che Ghiglione e Cambiaso dovrebbero essere i due terzini di una difesa in cui i due centrali titolari dovrebbero essere Biraschi e Vasquez davanti a Sirigu, che almeno è stato recuperato. Le alternative sono Sabelli a destra e Bani in mezzo.

A centrocampo il nuovo tecnico ucraino conferma Badelj in cabina di regia; ai suoi lati potrebbero giocare Abdoulaye Touré e Rovella, favoriti su Sturaro e Melegoni; è rientrato Hernani che dunque potrebbe avere una maglia, ma sembra essere in ballottaggio soprattutto con il cileno Galdames, possibile trequartista. Davanti invece non ce la fa Destro, Pandev sarà titolare e Flavio Bianchi dovrebbe essere favorito per affiancarlo, considerato che pure in attacco ci sono problemi.

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le probabili formazioni di Genoa Roma vedono José Mourinho alle prese con un numero minore di infortunati, ma tutti concentrati in difesa: Kumbulla è appena recuperato, Smalling invece no, Viña è fuori come anche Calafiori e naturalmente Spinazzola. Di conseguenza a Marassi la Roma dovrebbe schierare la difesa a tre già vista a Venezia: un modulo che avrebbe previsto l’arretramento di Cristante sulla linea di retroguardia, ma ha preso il Covid e così deve stringere i denti Kumbulla con Mancini e Ibañez davanti a Rui Patricio, saldissimo tra i pali.

Sugli esterni ecco uno strano tandem: a destra un terzino di ruolo (Karsdorp) e dall’altra parte un giocatore molto più offensivo quale è El Shaarawy. Si tratta di un centrocampo anomalo, che deve fare i conti pure con l’assenza di Cristante e dell’altro positivo Villar, dunque al fianco di Veretout in mezzo potrebbe agire Darboe. In attacco, Pellegrini prova a farcela e di conseguenza entra in ballottaggio con Mkhitaryan per la maglia sulla trequarti; il tandem con Shomurodov (ex della partita) favorito su Zaniolo per affiancare Abraham completerà il reparto offensivo dei giallorossi.

IL TABELLINO

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Ghiglione, Biraschi, Vasquez, Cambiaso; Touré, Badelj, Rovella; Galdames; Bianchi, Pandev. All. Shevchenko.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Darboe, El Shaarawy; Pellegrini; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho.



