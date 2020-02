Probabili formazioni Gent Roma/ Diretta tv: Lorenzo Pellegrini in dubbio

Si giocherà solo domani sera alle ore 18.55 tra le mura della Ghelamco Arena di Gent la sfida tra Gent e Roma, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame: siamo infatti ben curiosi di conoscere le scelte dei due tecnici per la sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa league. L’appuntamento in terra belga è rovente: la squadra giallorossa infatti rimane la favorita al successo e dunque alla qualificazione agli ottavi di finale di Coppa, ma certo sappiamo dell’imprevedibilità della squadra di casa. Senza contare che la vittoria messa a segno all’Olimpico col risultato di 1-0 per la squadra giallorossa non mette a riparo da alcuna sorpresa e che come spesso è accaduto, anche in questi giorni Fonseca conta un’infermeria ben piena. Andiamo quindi a studiare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Gent Roma.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che le sfide di questa edizione dell’Europa league sono un’esclusiva Sky: la partita Gent Roma di domani sera alle ore 18,55 sarà visibile in diretta tv solo ai canale Sky sport Uno, al numero 201 e Sky sport 253. Diretta streaming video garantita dunque solo agli abbonati tramite la ben nota app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENT ROMA

LE MOSSE DI THORUP

Per le probabili formazioni di Gent Roma, il tecnico dei belgi non può che confermare il suo 11 più in forma per provare a ribaltare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa league, tenendo sempre fede al classico 4-3-1-2, dove comunque si potrebbero aprire dei ballottaggi. Nel reparto arretrato sarà confermato ovviamente Kaminski tra i pali, e in difesa non mancheranno a centro del reparto Plastun e Ngadeu, con la coppia Castro Mendes-Mohammadi sull’esterno. Sarà spazio in mediana poi per Odjidja Ofoe e Owusu, ma pure per Marreh, che pure si gioca di nuovo le sue carte dal primo minuto con Kums. E’ infine ballottaggio in attacco: rispetto all’11 visto nel turno di andata Thorup domani potrebbe dare spazio a Niangbo al fianco di David, con il solito Bezus sulla tre quarti.

LE SCELTE DI FONSECA

In casa Fonseca rimane in forte dubbio uno degli elementi cardine del 4-2-3-1 dei giallorossi, ovvero Lorenzo Pellegrini, che durante la sfida di campionato contro il Lecce è uscito per infortunio. Senza il numero 7 però il tecnico della Lupa ha pronto un piano B: sarà dunque pronto domani Mkhitaryan a collocarsi da titolare sulla tre quarti e a sostegno di Dzeko, in prima punta. Toccherà invece a Kluivert e Charles Perez agire ai lati del reparto, ma qui non sono impossibili ballottaggi. Paiono invece maglie abbastanza confermate nel resto dello schieramento della Roma: Veretout e Cristante sono le prime scelte in mediana, con la coppia Mancini-Salling a guida della difesa. Mancano solo Spinazzola e Kolarov a completare il reparto arretrato, naturalmente sulle fasce.

IL TABELLINO

GENT (4-3-1-2): 1 Kaminski; 14 Castro Montes, 32 Plastun, 5 Ngadeu, 15 Mohammadi; 8 Odjidja-Ofoe, 6 Owusu, 22 Marreh; 9 Bezus; 11 Niangbo, 16 David. All. Thorup.

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 37 Spinazzola, 6 Smalling, 23 Mancini, 11 Kolarov; 21 Veretout, 4 Cristante; 31 Carles Perez, 77 Mkhitaryan, 99 Kluivert; 9 Dzeko. All. Fonseca.



