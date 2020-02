Probabili formazioni Gent Roma/ Quote, spazio per Depoitre e David in attacco?

Eccoci: questa sera alle ore 18.55 a Gent si accenderà la partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa league tra Gent e Roma, le cui probabili formazioni sono ovviamente ora sotto esame. Quali saranno le ultime mosse di Thorup come di Fonseca per questo big match? Come abbiamo già detto ieri, vista la posta in palio e dunque la qualificazione alla prossima fase della seconda coppa del continente, nessuno dei due tecnici potrà osare un turnover, ma pure entrambi dovranno fare attenzione a possibili defezioni. Parliamo in tal senso in primis di Fonseca, che stasera potrebbe venir costretto a fare a meno di un acciaccato Lorenzo Pellegrini. Pur senza il numero 7 e primo titolare sulla trequarti, però il tecnico della Lupa ha preparato con grandissima cura questa trasferta: dopo il successo ottenuto in campo in Serie A con il Lecce che ha riscattato alcune prestazioni più che negative, la squadra della Capitale si gioca moltissimo questa sera in Belgio. Andiamo allora a controllare le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Gent Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di questa sera di Europa league, diamo pure un occhio anche al pronostico, che chiaramente vede i giallorossi netti favoriti pur lontani dal proprio pubblico. Per il portale snai ecco che nell’1×2 il successo del Gent è stato dato a 3.00 contro il più basso 2.25 assegnato alla Roma: il pari è stato quotato a 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI GENT ROMA

LE MOSSE DI THORUP

Come detto prima saranno solo titolari per Thorup per le probabili formazioni di Gent Roma, ma visto l’alto valore anche della panchina del tecnico dei belgi, certo non possiamo non attenderci qualche cambiamento in corsa. Di certo oggi verrà confermato il 4-3-1-2 come modulo e ovviamente anche il numero 1 tra i pali Kaminski. Spazio dunque anche a Castro Montes e Mohammadi in difesa sull’esterno del reparto, come per la coppia centrale con Plastun e Ngadeu, anche se dalla panca sono pronti Godeau e Lustig. Pronti poi per coprire la mediana del Gent il capitano Odijdja Ofoe, con Marreh e Owusu e pure questa sera sulla trequarti non mancherà Bezus, che pure ha rimediato un giallo nel turno di andata. Per l’attacco, difficilmente Thorup farà a meno del suo pupillo Depoitre, ma pure del talento del giovanissimo David, che solo pochi giorni fa in campionato contro il VV Sint Truiden ha segnato ben tre gol.

LE SCELTE DI FONSECA

Sarà classico 4-2-3-1 per Fonseca, impegnato a stilare le probabili formazioni di Gent Roma alla vigilia del fischio d’inizio: qui ovviamente ci attendiamo parecchi titolari tra i giallorossi, vista la grande posta in palio questa sera in Belgio. Ecco che in tal senso oggi certo il tecnico della Lupa non potrà fare a meno del capitano Edin Dzeko, chiaramente prima punta: con lui spazio ai lati per Carles Perez come per Kluivert, ma soprattutto per Mkhitaryan, che farà le veci di Pellegrini sulla trequarti dello schieramento, pronto a regalarci un’altra prova superlativa dopo la bella partita giocata in settimana contro il Lecce in Serie A. Pronti poi per il reparto a due posto di fronte alla difesa Veretout e Cristante e paiono maglie già consegnate anche in difesa per la Roma: con Pau Lopez tra i pali, ecco che Mancini e Smalling occuperanno il settore centrale e lasceranno a Kolarov e Spinazzola le corsie esterne.

IL TABELLINO

GENT( 4-3-1-2): 1 Kaminski; 14 Castro Montes, 32 Plastun, 5 Ngadeu, 15 Mohammadi; 8 Odjidja-Ofoe, 6 Owusu, 22 Marreh; 9 Bezus; 29 Depoitre, 16 David. All. Thorup.

ROMA (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 37 Spinazzola, 6 Smalling, 23 Mancini, 11 Kolarov; 21 Veretout, 4 Cristante; 31 Carles Perez, 77 Mkhitaryan, 99 Kluivert; 9 Dzeko. All. Fonseca.



