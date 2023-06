Probabili formazioni Georgia Israele U21/ Diretta tv: quali scelte per i c.t.? (30 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA ISRAELE U21: CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Georgia Israele U21 per avvicinarci alla partita che domani si giocherà a Tbilisi e sarà il primo ma anche il meno prevedibile quarto di finale agli Europei Under 21 2023. Non era affatto scontato che Georgia e Israele Under 21 superassero la fase a gironi, invece ce l’hanno fatta entrambe e adesso il tabellone le ha collocate insieme, il che naturalmente significa che una delle due Nazionali farà un ulteriore passo verso il sogno, qualificandosi alle semifinali e avvicinando moltissimo anche le Olimpiadi di Parigi 2024.

Sarà stato (almeno in parte) anche merito del fattore campo, di certo la Georgia Under 21 è riuscita addirittura a vincere il suo girone, con il primo posto che è diventato certezza grazie al pareggio per 1-1 contro l’Olanda. Impresa notevole però anche per Israele, che è arrivato secondo in un gruppo con Inghilterra e Germania, grazie al pareggio contro i tedeschi e poi alla determinate vittoria per 1-0 contro la Repubblica Ceca nell’ultima giornata. Alla vigilia della partita, presentiamo i possibili temi del match leggendo insieme le probabili formazioni di Georgia Israele U21.

DIRETTA GEORGIA ISRAELE U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Georgia Israele U21 sarà trasmessa sulla nostra televisione di stato: l’appuntamento con il quarto di finale agli Europei Under 21 2023 sarà in chiaro per tutti su Rai Sport, numero 58 del telecomando, oppure tramite il servizio di diretta streaming video sul sito di Rai Play o con la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA ISRAELE U21

LE MOSSE DI SVANADZE

Nelle probabili formazioni di Georgia Israele U21, il commissario tecnico dei padroni di casa, Ramaz Svanadze, dovrebbe scegliere come modulo di riferimento il 4-4-2: uno dei punti di forza della squadra il portiere Mamardashvili; davanti a lui ci aspettiamo la difesa a quattro che dovrebbe essere formata da Gocholeishvili, Sazonov, Gelashvili e Kalandadze; linea a quattro anche a centrocampo per la Georgia Under 21, che in mediana dovrebbe invece vedere come titolari da destra a sinistra Tsitaishvili, Lominadze, Mekvabishvili e Azarovi; infine, indichiamo come possibili titolari nella coppia d’attacco georgiana Gagua e Davitashvili.

LE SCELTE DI LUZON

Sul fronte ospite delle probabili formazioni di Georgia Israele U21, possiamo notare che uno speculare 4-4-2 dovrebbe essere il modulo di riferimento anche per il commissario tecnico Guy Luzon della Nazionale Under 21 di Israele. Quanto ai possibili titolari, possiamo ipotizzare che l’undici di partenza dovrebbe prevedere Peretz in porta, protetto da una difesa a quattro nella quale dovrebbero trovare posto Jaber, Lemkin, Cohen e Revivo; a centrocampo invece i quattro possibili titolari dovrebbero essere Azoulay, Karzev, Gendelman e Gloukh; infine, ecco che Tugerman e Gurno sono i due candidati forti per le maglie dal primo minuto nell’attacco di Israele Under 21.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA ISRAELE U21: IL TABELLINO

GEORGIA (4-4-2): Mamardashvili; Gocholeishvili, Sazonov, Gelashvili, Kalandadze; Tsitaishvili, Lominadze, Mekvabishvili, Azarovi; Gagua, Davitashvili. All. Svanadze.

ISRAELE (4-4-2): Peretz; Jaber, Lemkin, Cohen, Revivo; Azoulay, Karzev, Gendelman, Gloukh; Tugerman, Gurno. All. Luzon.











