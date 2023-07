PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA ISRAELE U21/ Quote: Kvaratskhelia grande assente (1° luglio 2023)

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA ISRAELE U21: I GRANDI ASSENTI

Nelle probabili formazioni di Georgia Israele U21 dobbiamo sottolineare le assenze di due giocatori per la Nazionale caucasica padrona di casa, due stelle che non sono nemmeno state convocate ma le cui assenze non hanno impedito alla Georgia di vincere ugualmente il proprio girone. Parliamo ovviamente di Khvicha Kvaratskhelia, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni essendo stato l’MVP dell’ultima Serie A e trascinatore del Napoli campione d’Italia, ma anche di Georges Mikautadze, che è stato comunque capocannoniere della Ligue 2 in Francia (con il Metz) e recentemente accostato nelle voci di calciomercato a Milan e Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA U21/ Quote: Abel Ruiz, il bomber iberico (1 luglio 2023)

Entrambi non partecipano agli Europei Under 21, dal momento che per entrambi si è scelto di partecipare alle partite di giugno di Nations League con la nazionale maggiore, francamente una scelta che lascia perplessi per l’importanza che gli Europei U21 rivestono per la Georgia in qualità di Paese organizzatore. Il passaggio del turno è comunque arrivato, chissà se si potrà sognare in grande anche senza le due stelle della Georgia Under 21… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Francia Ucraina U21/ Diretta tv: chi giocherà domani? (1 luglio 2023)

CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Georgia Israele U21 ci consentono di descrivere le mosse dei due commissari tecnici per la partita di oggi a Tbilisi, che sarà il primo quarto di finale agli Europei Under 21 2023. Non era affatto scontato che Georgia e Israele Under 21 superassero la fase a gironi, invece ce l’hanno fatta. Per quanto riguarda i padroni di casa sarà stato almeno in parte anche merito del fattore campo, di certo la Georgia Under 21 è riuscita addirittura a vincere il suo girone, con il primo posto che è diventato certezza grazie al pareggio per 1-1 contro l’Olanda.

Probabili formazioni Inghilterra Portogallo U21/ Diretta tv: chi gioca domani? (1 luglio 2023)

Impresa notevole anche per Israele, capace di arrivare secondo in un gruppo con Inghilterra e Germania, grazie al pareggio contro i tedeschi e poi alla determinate vittoria per 1-0 contro la Repubblica Ceca nell’ultima giornata. Adesso il tabellone le ha collocate insieme, il che naturalmente significa che una delle due Nazionali si qualificherà alle semifinali e si avvicinerà moltissimo anche al sogno della partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Georgia Israele U21.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Georgia Israele U21 in base alle quote offerte dall’agenzia Snai su questa partita, che vede favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,15 sul segno 2 in caso di vittoria di Israele e fino a 3,30 volte la posta in palio sul segno X qualora ci dovesse essere un pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA ISRAELE U21

LE MOSSE DI SVANADZE

Nelle probabili formazioni di Georgia Israele U21, il commissario tecnico dei padroni di casa, Ramaz Svanadze, dovrebbe scegliere come modulo di riferimento il 4-4-2: uno dei punti di forza della squadra il portiere Mamardashvili; davanti a lui ci aspettiamo la difesa a quattro che dovrebbe essere formata da Gocholeishvili, Sazonov, Gelashvili e Kalandadze; linea a quattro anche a centrocampo per la Georgia Under 21, che in mediana dovrebbe invece vedere come titolari da destra a sinistra Tsitaishvili, Lominadze, Mekvabishvili e Azarovi; infine, indichiamo come possibili titolari nella coppia d’attacco georgiana Gagua e Davitashvili.

LE SCELTE DI LUZON

Sul fronte ospite delle probabili formazioni di Georgia Israele U21, possiamo notare che uno speculare 4-4-2 dovrebbe essere il modulo di riferimento anche per il commissario tecnico Guy Luzon della Nazionale Under 21 di Israele. Quanto ai possibili titolari, possiamo ipotizzare che l’undici di partenza dovrebbe prevedere Peretz in porta, protetto da una difesa a quattro nella quale dovrebbero trovare posto Jaber, Lemkin, Cohen e Revivo; a centrocampo invece i quattro possibili titolari dovrebbero essere Azoulay, Karzev, Gendelman e Gloukh; infine, ecco che Tugerman e Gurno sono i due candidati forti per le maglie dal primo minuto nell’attacco di Israele Under 21.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA ISRAELE U21: IL TABELLINO

GEORGIA (4-4-2): Mamardashvili; Gocholeishvili, Sazonov, Gelashvili, Kalandadze; Tsitaishvili, Lominadze, Mekvabishvili, Azarovi; Gagua, Davitashvili. All. Svanadze.

ISRAELE (4-4-2): Peretz; Jaber, Lemkin, Cohen, Revivo; Azoulay, Karzev, Gendelman, Gloukh; Tugerman, Gurno. All. Luzon.











© RIPRODUZIONE RISERVATA